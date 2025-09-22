dalivali.bg
София
сега Незначителна облачност 14°
08 Незначителна облачност 14°
09 Незначителна облачност 15°
10 Слънчево 17°
11 Слънчево 20°
Последни
новини
Незначителна облачност
Космическо време
Светът

Не работи единственият функциониращ радар за следене на самолети в Северна Македония

При такива условия ръководителите на полети трябва да прилагат процедурен вместо радарен контрол

Снимка: iStock

Йовица Пауноски Йовица Пауноски

Публикувано в  06:55 ч. 22.09.2025 г.

Въздушният трафик над македонското небе е изправен пред сериозни предизвикателства заради ограничения в радарното покритие. Извън строя е радарът, разположен в близост до Куманово, и сега под 9 500 фута (2 900 метра) няма радарно покритие, съобщава кореспондентът на bTV от Скопие.

Това значително намалява капацитета за наблюдение на самолетите и увеличава необходимостта от резервни процедури. В момента диспечерите трябва да кацат самолетите един по един на международното летище „Скопие“.

„В момента няма никакво въздействие върху безопасността на въздушния трафик на летище Скопие. Единствената промяна е регулирането на броя на самолетите, които могат да бъдат обслужени за 1 час. Тези регулации ще останат в сила до отстраняване на повредата на радарната глава. М-НАВ извънредно ангажира своите специалисти с цел по-бързо връщане на радарната глава Alenia – Бански рид в експлоатация“, заяви председателят на Управителния съвет на Македонска навигация Владимир Ристески.

При такива условия ръководителите на полети трябва да прилагат процедурен вместо радарен контрол, което означава по-големи времеви и пространствени интервали между самолетите. Това неизбежно ще доведе до задържания и закъснения на пристигащите и заминаващите самолети на летище Скопие. 

Летище Брюксел възнамерява да отмени половината от планираните за 22 септември полети



Ръководителите на полети това лято заплашиха със стачка, ако не бъде инсталирано ново оборудване, предупреждавайки, че не само старият радар, но и софтуерът и останалата техника ще започнат да отказват.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
С опасност за живота е пострадалата при тежката катастрофа с две жертви в София

С опасност за живота е пострадалата при тежката катастрофа с две жертви в София

Тежка катастрофа на бул. „Драган Цанков“ в София, има загинали

Тежка катастрофа на бул. „Драган Цанков“ в София, има загинали
Тревога: НАТО вдигна германски изтребители след поява на руски разузнавателен самолет над Балтийско море

Тревога: НАТО вдигна германски изтребители след поява на руски разузнавателен самолет над Балтийско море
Сергий Плохий: АЕЦ „Запорожие“ беше на първо място като потенциална ядрена заплаха, а „Чернобил“ - на второ

Сергий Плохий: АЕЦ „Запорожие“ беше на първо място като потенциална ядрена заплаха, а „Чернобил“ - на второ
Летният сезон в "Слънчев бряг" и "Златни пясъци": Рекорден по нощувки и по-добър от предпандемичната 2019 г.

Летният сезон в "Слънчев бряг" и "Златни пясъци": Рекорден по нощувки и по-добър от предпандемичната 2019 г.
Тази сутрин
Снимка: „Тази сутрин“ на живо от Велико Търново: Празнично издание за Независимостта на България
„Тази сутрин“ на живо от Велико Търново: Празнично издание за Независимостта на България
Снимка: У нас има деца, които нямат възможност да бъдат осиновени. Защо?
У нас има деца, които нямат възможност да бъдат осиновени. Защо?
Снимка: Уникална изложба в Безистена в Ямбол: Показват реликви от известни български и чуждестранни спортисти
Уникална изложба в Безистена в Ямбол: Показват реликви от известни български и чуждестранни спортисти
Лице в лице
Снимка: "Да изчистим България заедно" се провежда утре - 20 септември
"Да изчистим България заедно" се провежда утре - 20 септември
Снимка: Реформи в образованието
Реформи в образованието
Снимка: Правосъдие и справедливост
Правосъдие и справедливост
Тази събота и неделя
Снимка: Мускули без стероиди
Мускули без стероиди
Снимка: "Д2" се събра в оригиналния си състав и с нова песен
"Д2" се събра в оригиналния си състав и с нова песен
Снимка: Нети и нейната необикновена съдба
Нети и нейната необикновена съдба
120 минути
Снимка: В главната роля: DARA
В главната роля: DARA
Снимка: За държавата с главно "Д"
За държавата с главно "Д"
Снимка: Роуминг: Сергий Плохий
Роуминг: Сергий Плохий