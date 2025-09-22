Не работи единственият функциониращ радар за следене на самолети в Северна Македония

Въздушният трафик над македонското небе е изправен пред сериозни предизвикателства заради ограничения в радарното покритие. Извън строя е радарът, разположен в близост до Куманово, и сега под 9 500 фута (2 900 метра) няма радарно покритие, съобщава кореспондентът на bTV от Скопие.

Това значително намалява капацитета за наблюдение на самолетите и увеличава необходимостта от резервни процедури. В момента диспечерите трябва да кацат самолетите един по един на международното летище „Скопие“.



„В момента няма никакво въздействие върху безопасността на въздушния трафик на летище Скопие. Единствената промяна е регулирането на броя на самолетите, които могат да бъдат обслужени за 1 час. Тези регулации ще останат в сила до отстраняване на повредата на радарната глава. М-НАВ извънредно ангажира своите специалисти с цел по-бързо връщане на радарната глава Alenia – Бански рид в експлоатация“, заяви председателят на Управителния съвет на Македонска навигация Владимир Ристески.



При такива условия ръководителите на полети трябва да прилагат процедурен вместо радарен контрол, което означава по-големи времеви и пространствени интервали между самолетите. Това неизбежно ще доведе до задържания и закъснения на пристигащите и заминаващите самолети на летище Скопие.





Ръководителите на полети това лято заплашиха със стачка, ако не бъде инсталирано ново оборудване, предупреждавайки, че не само старият радар, но и софтуерът и останалата техника ще започнат да отказват.