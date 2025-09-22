Десетки хиляди се събраха на стадион „Стейт Фарм“ на възпоменателна служба в памет на Чарли Кърк в Глендейл, Аризона, предаде Би Би Си.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио и министърът на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди-младши се качиха на сцената, за да отдадат почит.

В речта си американският президент определи консервативния активист като „велик американски герой“ и „мъченик“.

„Преди по-малко от две седмици нашата страна загуби един от най-великите умове на нашето време, гигант на своето поколение и преди всичко съпруг, баща, син, християнин и отдаден патриот. Сега той е мъченик за свободата на Америка“, подчерта Тръмп.

Съпругата на убития активист Ерика Кърк се обърна към хората и каза, че е простила на мъжа, обвинен в убийството на съпруга ѝ.

Снимка: Reuters

„Съпругът ми Чарли искаше да спаси млади мъже, точно като този, който отне живота му. Прощавам му, защото това е, което Христос направи. Отговорът на омразата не е омраза“, каза Ерика Кърк.

Хиляди хора чакаха на опашка с часове пред стадиона преди събитието, като някои дори бяха разположили лагер предната вечер, за да си осигурят място. Много от тях носеха шапки с надпис „Make America Great Again“ (MAGA), други артикули с марката „Тръмп“ и червено-бяло-сини тоалети. Имаше молитва и сълзи.

Кърк беше основател на Turning Point USA – най-влиятелната младежка консервативна организация в САЩ

