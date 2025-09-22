Десетки хиляди се събраха на стадион „Стейт Фарм“ на възпоменателна служба в памет на Чарли Кърк в Глендейл, Аризона, предаде Би Би Си.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп, вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио и министърът на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди-младши се качиха на сцената, за да отдадат почит.
В речта си американският президент определи консервативния активист като „велик американски герой“ и „мъченик“.
„Преди по-малко от две седмици нашата страна загуби един от най-великите умове на нашето време, гигант на своето поколение и преди всичко съпруг, баща, син, християнин и отдаден патриот. Сега той е мъченик за свободата на Америка“, подчерта Тръмп.
Съпругата на убития активист Ерика Кърк се обърна към хората и каза, че е простила на мъжа, обвинен в убийството на съпруга ѝ.
„Съпругът ми Чарли искаше да спаси млади мъже, точно като този, който отне живота му. Прощавам му, защото това е, което Христос направи. Отговорът на омразата не е омраза“, каза Ерика Кърк.
Хиляди хора чакаха на опашка с часове пред стадиона преди събитието, като някои дори бяха разположили лагер предната вечер, за да си осигурят място. Много от тях носеха шапки с надпис „Make America Great Again“ (MAGA), други артикули с марката „Тръмп“ и червено-бяло-сини тоалети. Имаше молитва и сълзи.
Кърк беше основател на Turning Point USA – най-влиятелната младежка консервативна организация в САЩ
