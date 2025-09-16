Прокурорът на окръг Юта Джеф Грей заяви, че ще поиска смъртно наказание за заподозрения за убийството на консервативен активист Чарли Кърк- Тайлър Робинсън, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

„След като прегледах доказателствата, които правоохранителните органи са събрали до момента, повдигам обвинение срещу Тайлър Джеймс Робинсън, на 22 години, за следните престъпления“, заяви на пресконференция Грей.

„Първо обвинение: утежнено убийство – престъпление, наказуемо със смърт – за това, че умишлено или съзнателно е причинил смъртта на Чарли Кърк при обстоятелства, които са създали сериозен риск за живота на други хора“, каза прокурорът.

Останалите шест обвинения включват възпрепятстване на правосъдието и въздействие върху свидетел – твърди се, че е наредил на съквартиранта си да мълчи.

Снимка: EPA

„Внасям уведомление за намерение да поискам смъртно наказание. Не вземам това решение лекомислено. То е изцяло мое като окръжен прокурор и се основава единствено на наличните доказателства, обстоятелствата и характера на престъплението“, добави Грей.

Кърк, близък съюзник на президента Доналд Тръмп, бе застрелян миналата седмица по време на изявление в кампуса на университет в Юта. Той е основател на влиятелната консервативна младежка политическа организация Turning Point USA.

Според властите 22-годишният Тайлър Робинсън е използвал пушка, за да простреля Кърк с един куршум в шията от покрив. Той бе арестуван след 33-часово издирване.

