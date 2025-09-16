Заподозряният за убийството на известния американски консервативен политически активист Чарли Кърк ще бъде обвинен в съд в Юта днес, съобщиха властите, предаде БГНЕС.

Кърк, близък съюзник на президента Доналд Тръмп, беше застрелян миналата седмица по време на реч в университетски кампус в Юта. Той беше основател на влиятелната консервативна младежка политическа група Turning Point USA.

Снимка: EPA

Властите съобщиха, че 22-годишният Тайлър Робинсън е използвал пушка, за да застреля Кърк с един куршум в шията от покрива на сграда. Робинсън беше арестуван след 33-часово преследване, предаде АФП.

Кърк използваше аудиторията си в TikTok, Instagram и YouTube, за да спечели подкрепа за консервативни теми, включително силна критика към движението за правата на транссексуалните.

Снимка: EPA

Като поляризираща фигура, той често публикуваше внимателно редактирани клипове от своите взаимодействия по време на дебати на многобройните си университетски събития.

Директорът на ФБР Каш Пател беше силно критикуван за действията си непосредствено след стрелбата, включително за това, че бързо обяви ареста на друг заподозрян, само за да потвърди, че той е бил освободен два часа по-късно.

Пател ще бъде разпитан днес от сенатска комисия, която вероятно ще разследва, наред с други въпроси, и начина, по който е била третирана стрелбата срещу Кърк.

Пател е подложен на критики както отдясно, така и отляво, откакто Тръмп го посочи за директор на Федералното бюро за разследване, най-важната правоохранителна агенция в страната.

Снимка: EPA

Белият дом заяви, че ще преследва предполагаемо ляво „вътрешно терористично движение“ вследствие на убийството на Кърк, което предизвика тревога, че такава кампания може да бъде използвана за заглушаване на политическото несъгласие.

