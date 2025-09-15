Предполагаемият убиец на Чарли Кърк не сътрудничи на властите и не е признал, че е извършил стрелбата, заяви губернаторът на Юта Спенсър Кокс.

22-годишният Тайлър Робинсън беше задържан около 33 часа, след като 31-годишният Чарли Кърк беше застрелян в Орем в сряда, пише Би Би Си.

Спенсър Кокс заяви, че разследващите все още се опитват да установят мотив, но хората около Робинсън сътрудничат.

Чарли Кърк говори в университета Юта Вали на събитие на открито, организирано от Turning Point USA - организацията, на която е съосновател, когато беше улучен във врата от един куршум.

Кокс обясни, че Робинсън е бил „дълбоко индоктриниран с лява идеология“, а информация за него е била е била предоставена от приятели и семейство на заподозрения.

Снимка: EPA

Сред сътрудниците на властите е съквартирантът на Робинсън, който е и негов партньор. Той каза, че в момента „преминава от мъж към жена“. Властите обаче все още не знаят дали това е от значение за разследването.

Спенсър Кокс добави, че партньорката не е знаела нищо за предполагаемата стрелба, била е „невероятно кооперативна“ и работи с разследващите.

Губернаторът беше попитан и за репортаж на New York Times, в който се твърди, че Тайлър Робинсън е говорил с други хора след стрелбата чрез платформата за съобщения Discord, включително твърдения, че се е шегувал, че е стрелецът.

Снимка: EPA

Неговият „двойник“, пише той, се опитва „да ме вкара в беда“, според съобщения, видени от Times.

Кокс каза пред ABC News: „Всичко, което можем да потвърдим, е, че тези разговори определено са се водили и те не вярваха, че това всъщност е той.

Декларация под клетва от щата Юта потвърждава, че Робинсън е арестуван по подозрение в престъпленията утежнено убийство, тежко престъпление с огнестрелно оръжие и възпрепятстване на правосъдието.

В момента той е задържан без право на гаранция в затвора на окръг Юта.

„Разпитваме всякакви хора - всички, които го познават - и се опитваме да научим повече за това какъв е бил всъщност мотивът“, каза Кокс.

Снимка: EPA

След смъртта на Кърк, Кокс е известен с призивите си за единство в опит да се облекчи политическото напрежение и е правил многократни коментари, критикуващи социалните медии.

Преди това той нарече социалните медии „рак“ и заяви пред CNN, че САЩ трябва „да извадят телефоните от класните стаи“ и да положат по-големи усилия, за да държат собствениците на платформи отговорни.

Той нарече стрелбата срещу Чарли Кърк „директна атака срещу Америка“.

Вдовицата на Чарли Кърк, Ерика, в събота произнесе емоционално обръщение, в което благодари на първите реагиращи за усилията им и се зарече, че „гласът на съпруга ѝ ще остане“.

Поменна служба ще се проведе на 21 септември на стадион State Farm с 60 000 места в Аризона - щатът, където Кърк е живял със съпругата си и двете си деца.

