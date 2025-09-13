Обвиненията срещу мъжа, арестуван за убийството на консервативния политически активист Чарли Кърк, ще бъдат формално повдигнати във вторник.

Тайлър Робинсън ще отговаря за предумишлено убийство, възпрепятстване на правосъдието и укриване на оръжие.

22-годишният стрелец е бил убеден от баща си да се предаде. В първи коментар след случилото се вдовицата на Кърк благодари лично на президента и вицепрезидента за тяхната подкрепа.

"Злодеите, отговорни за убийството на моя съпруг, нямат идея какво са отприщили. Огъня, който запалихте у мен, писъците на една вдовица ще отекват около света като боен вик. Движението, основано от моя съпруг, няма да умре. Няма да позволя това", коментира съпругата на активиста Ерика Кърк.

Междувременно загадъчно видео, публикувано в нейния профил в Инстаграм в началото септември, се превърна в повод за множество коментари и спекулации в социалните мрежи дали жената е бременна.

Обратно броене, кратък и стих – и много въпроси без отговор.

Клипът, който Ерика публикува на 3 септември, отбелязва обратно броене до 16 септември 2025 г. „Ами ако детството можеше да побере вечността?“, се пита във видеото. А след това следва недовършено „Аз съм...“. Семейството - Чарли, Ерика и двете им деца се движат напред с гръб към камерата.

Американката е активен предприемач и е определяна за дълбоко религиозна.

Тя е омъжена за Чарли Кърк от 2021 г. Те имат момиче на 3 години и син на 1 година.

"За какво е обратното броене? Бременна ли е? Объркан съм“, пише последовател на Ерика в Инстаграм.

„Не, направих малко проучване – не е бременна“, отговаря друг. Но някои твърдят, че са забелязали коремче под облеклото ѝ. Други предполагат, че е за работата ѝ: „Може би става въпрос за интервю, което ще бъде публикувано на 16“, спекулира потребител.

През 2012 г. Ерика Кърк печели конкурса Мис Аризона, играеше баскетбол в колеж, работи като модел и актриса, а по-късно получава докторска степен по библейски изследвания от университета Либърти.

Тя основава Everyday Heroes Like You - организация с нестопанска цел, която подкрепя недостатъчно признати благотворителни организации, и е водеща на подкаста Midweek Rise Up. Основава модната марка Proclaim.

Ерика е и агент по недвижими имоти в Ню Йорк.

В Инстаграм Ерика често споделя моменти от семейни живот и гордо заявява „Съпругът ми Чарли Кърк е сила. Той е смел, когато светът изисква тишина, безстрашен е там, където другите се оттеглят.“

В деня на атаката тя публикува Псалм 46:1 в X: "Бог е нам прибежище и сила, Винаги изпитана помощ в напасти".

