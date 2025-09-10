dalivali.bg
Простреляха Чарли Кърк, приближен на Доналд Тръмп, в Юта
Стрелбата е станала в кампуса на университета Юта Вали по време на събитие на Чарли Кърк
Светът

Простреляха Чарли Кърк, приближен на Доналд Тръмп, в Юта

Стрелбата е станала в кампуса на университета Юта Вали по време на събитие на Чарли Кърк

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  21:53 ч. 10.09.2025 г.

Съюзникът на Доналд Тръмп и директор на организацията Turning Point USA (TPUSA) Чарли Кърк е бил прострелян по време на събитие в щата Юта. За това предадоха световните агенции.

Инцидентът се е случил около 01:00 ч. на обяд местно време. На място веднага са се отзовали агенти на ФБР.

Заподозреният стрелец вече е задържан - става ясно от официално изявление на университета в Юта, където е извършена стрелбата.

Във видеа, разпространени в социалните мрежи, се вижда как Кърк е улучен, докато говори под шатра в двора на Университета Юта Вали, където участва в турнето The American Comeback Tour.

Други кадри улавят как студенти бягат в паника от звука на изстрелите.

Сенаторът от Юта Майк Лий заяви в платформата X, че „следи отблизо ситуацията“ и призова за молитви за Кърк и събралите се студенти.

Говорител на полицията към университета потвърди пред изданието Guardian, че в кампусът е имало стрелба.

Минути след това американският президент Доналд Тръмп призова всички да се помолят за Кърк.

„Всички трябва да се помолим за Чарли Кърк, който е бил прострелян. Страхотен човек от - до. БОГ ДА ГО БЛАГОСЛОВИ,“ написа той в платформата си Truth Social.

Кой е Чарли Кърк?

Чарли Кърк е един от най-влиятелните консервативни активисти в САЩ днес.

Описван като категоричен поддръжник на Доналд Тръмп, той изгражда огромна аудитория чрез организацията си Turning Point USA.

Кърк и групата му от млади консерватори активно използват социалните мрежи и подкасти, а способността му да привлича маси му е осигурила ключова роля в движението MAGA на Тръмп. Turning Point е инвестирала както пари, така и доброволци в ключови щати по време на последните президентски избори.

Кърк е участвал в конвенции на Републиканската партия, а миналата година Тръмп отвърна с голяма реч на конференция на Turning Point в Аризона.

