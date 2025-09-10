Чарли Кърк, консервативен политически активист и съосновател на Turning Point USA, почина днес, след като беше прострелян по време на събитие в Университета Юта Вали, съобщи президентът Доналд Тръмп в Truth Social.

„Великият и дори легендарният Чарли Кърк е мъртъв. Никой не е разбирал или обичал младите хора в Съединените щати по-добре от Чарли“, гласи публикацията на американския държавен глава.

Двама представители на силите на реда потвърдиха пред Си Ен Ен, че Кърк е починал. Той беше на 31 години.

Реакция дойде и от бившия демократичен президент на САЩ Барак Обама.

„Все още не знаем какви са били мотивите на човека, който застреля и уби Чарли Кърк, но този вид отвратително насилие няма място в нашата демокрация. Мишел и аз ще се молим тази вечер за семейството на Чарли, особено за съпругата му Ерика и техните две малки деца“, написа той във Фейсбук профила си.

Чарли Кърк съосновава Turning Point USA през 2012 г., когато е само на 18 години, и се превръща във виден поддръжник на Тръмп, насочен към младите избиратели чрез мрежата си от неправителствени организации, включително на кампуси и в църкви, с цел мобилизиране на гласове за изборите през 2024 г.

Снимка: Reuters

Днешното събитие в Юта беше част от турнето му American Comeback Tour – Кърк често пътува до университетски кампуси, където говори и отговаря на въпроси от публиката, като неговите участия се разпространяват и под формата на видеа в социалните мрежи.

Днешното му появяване на Университета Юта Вали беше първото от 14 града на турнето, включващо характерната му Prove Me Wrong Table, където той предизвиква противниците си на дебат.

Моментът на стрелбата

Кърк отговаря на въпрос от публиката, когато се чува единичен изстрел. Кадри, заснети от очевидци, показват как публиката изпада в паника, а Кърк се отдръпва на стола си и изглежда се опитва да се хване за врата си - мястото, където куршумът го пронизва.

Президентът и десетки други негови поддръжници – както и някои демократи – публикуваха пожелания за възстановяване и призиви за молитви онлайн.

След това Кърк беше откаран в болница в критично състояние, където по-късно издъхна.

