Светът

Стрелецът на Чарли Кърк е живял с трансджендър съквартирант, който сега помага на ФБР?

Това ли е ключът към мотива за убийството?

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  11:09 ч. 14.09.2025 г.

Въпреки че заподозреният за убийството на консервативния активист Чарли Кърк беше разкрит от властите в петък, въпросите около неговата самоличност и мотиви засилват политическите дебати в САЩ след стрелбата.

Заподозреният за убийството е Тайлър Робинсън, 22-годишен младеж, израснал във Вашингтон, Юта, по югозападната граница на щата, пише „Гардиън“.

При липса на ясен мотив за убийството, медиите се опитаха да съберат информация за Робинсън и неговото минало. Той е студент в трети курс по електротехника в Dixie Technical College в щата.

И двамата му родители са регистрирани републиканци, въпреки че личните му политически убеждения остават неясни. Вече изтрити снимки в социалните медии показват Робинсън и семейството му, позиращи с оръжия.

Снимка: EPA

В интервю за Wall Street Journal, публикувано в събота, губернаторът на Юта Спенсър Кокс каза: „За нас и за разследващите е много ясно, че това е човек, който е бил дълбоко индоктриниран с лява идеология.“

Кокс цитира заключенията от текущото разследване на Робинсън и възможния му мотив, но не предостави повече подробности за това как властите са стигнали до този извод.

Заподозреният за убийството на Чарли Кърк е 22-годишният Тайлър Робинсън

ФБР отказа да коментира съобщението от събота, включително от консервативните медии Fox News и New York Post, позовавайки се на източници от правоохранителните органи, че Робинсън е живял с партньор, който е транссексуален – член на общност, срещу която Кърк се е обявил – и е сътрудничил на разследващите.

Снимка: EPA

Междувременно, позовавайки се на източници, запознати с случая, левоориентираният Axios заяви, че властите разследват дали Тайлър Робинсън е смятал, че възгледите на Чарли Кърк за половата идентичност са омраза към хора като транссексуалния съквартирант на Робинсън.

Независимо от това, изказванията на Кокс бяха публикувани ден след като той изнесе реч след ареста на Робинсън.

Жената на убития Чарли Кърк: Писъците на една вдовица ще отекват около света като боен вик

„Лоши неща се случват и в продължение на 33 часа се молех, че ако това трябваше да се случи тук, да не е с някой от нас. Че някой е дошъл с кола от друг щат, някой е дошъл от друга държава. За съжаление, молитвата ми не беше чута по начина, по който се надявах“, каза Спенсър Кокс.

Снимка: EPA

Той продължи, обяснявайки, че би било по-лесно, ако заподозреният не беше от общността.

„Просто защото мислех, че ще ни бъде по-лесно да кажем: „Ей, ние не правим така тук“. Всъщност Юта е специално място, ние сме начело в страната по дарения за благотворителност, ние сме начело в страната по услуги всяка година. Но това се случи тук и беше един от нас“, каза Кокс.

Христофор Караджов: Някои обожаваха Чарли Кърк, а други го мразеха

След като самоличността на Тайлър Робинсън беше разкрита, някои консерватори смекчиха атаките си срещу предполагаемия убиец на Кърк, но продължават да насочват гнева си към либералите като група.

Снимка: EPA

Републиканската конгресменка Нанси Мейс от Южна Каролина написа в Х, че е време да се възстанови смъртното наказание след убийството на Чарли Кърк.

По-късно тя засили позицията си по отношение на смъртното наказание, като заяви: „Някои престъпления са толкова зли, че единственото справедливо наказание е смъртното.“

Убийството на Чарли Кърк: Нови кадри показват снайперист на покрива по време на трагичната му реч

Но позовавайки се на начина, по който бащата на заподозрения е имал роля в предаването му на властите, тя също така каза: „Изпращаме молитви и нашите най-добри пожелания на бащата на Тайлър Робинсън за това, че е постъпил правилно.“

Снимка: EPA

В петък президентът Доналд Тръмп се появи в предаването Fox & Friends и водещата го попита: „Как да оправим тази страна? Как да се обединим отново?“

„Радикалите отдясно са радикални, защото не искат да виждат престъпления. Радикалите отляво са проблемът – те са жестоки, ужасни и политически подготвени. Искат мъже в женските спортове, искат транссексуални хора, искат отворени граници. Най-лошото нещо, което се е случило на тази страна“, заяви Тръмп.

След като беше прострелян във врата: 31-годишният Чарли Кърк почина

Консерваторите се хванаха за доклади, които оттогава са оттеглени, че гилзите от куршумите, намерени с пистолета, който полицията подозира, че е бил използван за убийството на Кърк, са били гравирани с маркировки, посочващи „транс идеология“.

Снимка: EPA

След като самоличността на Робинсън беше разкрита, Кели предположи, че Робинсън трябва да е бил радикализиран след като е отишъл в колежа.

Междувременно националистът Ник Фуентес се опита да сложи край на спекулациите, че Робинсън може да е бил Гроупър – прякор за последовател на Фуентес, след като съобщенията за гравировките върху куршумите на пистолета на предполагаемия убиец доведоха до теории за неговата идеология.

Простреляха Чарли Кърк, приближен на Доналд Тръмп, в Юта

Движението „Гроупър“ е крайнодясно, неолиберално и често расистко движение, свързано с Ник Фуентес, който е крайнодесен американски коментатор и активист, известен с крайните си възгледи за етноцентризма и бялото превъзходство.

Снимка: EPA

Гройперите отдавна критикуваха Чарли Кърк и тролеха ораторите на неговите събития, защото първите считаха вторите за прекалено умерени в политическо отношение.

Докато Фуентес твърдеше в публикация в социалните медии, че той и неговите последователи „в момента са набедени за убийството на Чарли Кърк“, той също така каза в стрийминг видео: „Моля се на Бога да няма повече насилие.“

