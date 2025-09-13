Ерика Кърк, вдовицата на убития консервативен активист Чарли Кърк, направи първото си публично изявление в петък, като обеща, че мисията на съпруга ѝ ще продължи въпреки убийството му.

„Злодеите, отговорни за убийството на съпруга ми, нямат представа какво са сторили. Те убиха Чарли, защото той проповядваше патриотизъм, вяра и Божията милостива любов. Всички те трябва да знаят следното - ако преди сте мислили, че мисията на съпруга ми е била мощна, то сега нямате представа какво сте предизвикали в цялата страна и в целия свят. Нямате представа какъв огън сте запалили у мен. Писъците на тази вдовица ще отекнат по целия свят като боен вик“, каза Ерика Кърк.

Тя описа мъжа си като човек, който е пожертвал живота си за нацията.

„Моят съпруг пожертва живота си за мен, за нашата нация, за нашите деца. Той показа най-висшата степен на истинска любов. Никога няма да намеря думи, с които да опиша загубата, която чувствам в сърцето си. Честно казано, нямам представа какво означава всичко това. Знам, че Бог знае, но аз не знам. Чарли, скъпи, знам, че и ти знаеш“, каза тя.

Ерика Кърк предупреди отговорните: „Движението, основано от моя съпруг, няма да умре. Няма да позволя това.“

Тя разказа как е съобщила новината на 3-годишната им дъщеря.

„Когато снощи се прибрах вкъщи, дъщеря ни се втурна в прегръдките ми и аз ѝ казах: „Скъпа, липсваше ми.“ А тя ми отговори: „И ти ми липсваше, мамо.“ Аз я попитах: „Къде е татко?“ Какво да кажеш на 3-годишно дете? Тя е на 3 години. Аз ѝ отговорих: „Скъпа, татко те обича много. Не се тревожи. Той е на бизнес пътуване с Исус, за да може да си позволи да ти купи боровинки“, каза Ерика Кърк.

Тя благодари на Доналд Тръмп и Джей Ди Ванс, както и на служителите на правоохранителните органи за подкрепата им след убийството.

„Вие почетохте съпруга ми по най-добрия начин, като го прибрахте у дома. И двамата сте невероятни. Искам да благодаря на президента Тръмп и неговото невероятно семейство. Г-н президент, съпругът ми ви обичаше и знаеше, че и вие го обичате. Наистина. Вашето приятелство беше невероятно. Подкрепихте го толкова добре, колкото и той вас“, каза съпругата на Чарли Кърк.

Мъжът, арестуван за убийството на консервативния политически активист Чарли Кърк, ще се изправи пред съда във вторник.

Тайлър Робинсън ще бъде обвинен в предумишлено убийство, възпрепятстване на правосъдието и укриване на оръжие.

Стана ясно, че бащата на 22-годишния стрелец го е убеждавал да се предаде, а друг роднина е подал сигнала до властите.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK