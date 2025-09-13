dalivali.bg
Стотици присъстваха на бдение в памет на Чарли Кърк в Лондон (СНИМКИ)

Говорителите го приветстваха като „християнски мъченик“ и призоваха хората да обявят „война срещу злото“

Снимка: Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  07:35 ч. 13.09.2025 г.

Стотици присъстваха на бдение в памет на американския консервативен активист Чарли Кърк в центъра на Лондон. Говорителите го приветстваха като „християнски мъченик“ и призоваха хората да обявят „война срещу злото“.

31-годишният Кърк, съюзник на Доналд Тръмп и съосновател и главен изпълнителен директор на младежката дясна организация „Търнинг Пойнт Ю Ес Ей“ (Turning Point USA) беше убит по време на реч в университет в щата Юта, като властите заявиха, че става дума за политическо убийство.

Заподозреният за убийството на Чарли Кърк е е 22-годишният Тайлър Робинсън

След стрелбата президентът на САЩ нарече Кърк „мъченик за истината и свободата“ и обвини „радикалната левица“ за насаждането на риторика, довела до убийството.

Стотици хора присъстваха на снощното бдение, организирано от активисти от „Търнинг Пойнт Ю Кей“ до статуята на фелдмаршал Монтгомъри в Уайтхол, предаде БТА.

Голям портрет на Кърк беше вдигнат високо до статуята, докато главният изпълнителен директор на британската организация Джак Рос се обърна към тълпата, призовавайки левичарите да „внимават с реториката си“.

ФБР разпространи запис на стрелеца, убил Чарли Кърк (ВИДЕО)

Главният оперативен директор на „Търнинг Пойнт Ю Кей“ Ник Тенкони заяви пред събралите се, че стрелбата по Кърк бележи началото на „война срещу злото“ и призова хората да продължат наследството на Кърк.

