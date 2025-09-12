dalivali.bg
ФБР разпространи запис на стрелеца, убил Чарли Кърк (ВИДЕО)

На него се вижда как той скача от сграда и бяга от кампуса на университета в Юта, където смъртоносната стрелба се случи

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  06:56 ч. 12.09.2025 г.

ФБР разпространи видеозапис, на който се вижда как стрелецът, убил консервативния активист Чарли Кърк, скача от сграда и бяга от кампуса на университета в Юта, където смъртоносната стрелба се случи.

Във вчерашния ден агенцията поиска помощ от обществото и разпространи допълнителни снимки на заподозрения, както и обяви награда от 100 хиляди долара за информация за извършителя.

Разследващите съобщиха, че са събрали доказателства, включително отпечатък от длан, следа от обувка и мощна ловна пушка, намерена увита в хавлия в гориста местност по маршрута на бягство.

След убийството на Чарли Кърк: ФБР дава 100 000 долара за информация за стрелеца

В оръжието е открита гилза в цевта и още три патрона в пълнителя. Оръжието и боеприпасите се анализират във федерална лаборатория.

Откриха оръжието на стрелеца, убил Чарли Кърк

