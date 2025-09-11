Откриха оръжието на стрелеца, убил Чарли Кърк

Откриха оръжието от стрелбата по Чарли Кърк в кампус в Юта.

12 часа след убийството на консервативния активист Чарли Кърк властите все още издирват извършителя. Припомняме, че във вчерашния ден 31-годишният поддръжник на Тръмп беше убит на събитие в университетски кампус в щата Юта.

Днес ФБР съобщи, че е намерено огнестрелното оръжие, използвано при нападението срещу Кърк.

Според Робърт Болс, специален агент и ръководител на офиса на ФБР в Солт Лейк Сити, става дума за мощно оръжие, открито в гориста местност, където нападателят е избягал след стрелбата.

Оръжието ще бъде подложено на експертиза от ФБР.

