След убийството на Чарли Кърк: ФБР дава 100 000 долара за информация за стрелеца

Малко преди обявената награда от ФБР публикуваха снимки на „лице, представляващо интерес“ по случая

Снимка: FBI/ФБР

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  20:23 ч. 11.09.2025 г.

ФБР предлага награда от 100 000 долара за информация, която ще доведе до идентифицирането и арестуването на лицето или лицата, отговорни за вчерашното убийство на Чарли Кърк.

ФБР обяви наградата в платформата X, малко след като местният офис на ФБР в Солт Лейк Сити публикува снимки на „лице, представляващо интерес“ по случая.

След като беше прострелян във врата: 31-годишният Чарли Кърк почина

Офисът на ФБР в Солт Лейк Сити заяви, че обществеността може да подава сигнали на телефон 1-800-CALL-FBI или на тази онлайн страница за сигнали.

Откриха оръжието на стрелеца, убил Чарли Кърк

Припомняме, че във вчерашния ден влиятелният американски десен инфлуенсър и политически активист беше застрелян в университет в щата Юта. Това стана по време на публичен дебат, в присъствието на няколко хиляди души. Издирването на стрелеца продължава.

