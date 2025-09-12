Заподозреният за убийството на Чарли Кърк е е 22-годишният Тайлър Робинсън

Заподозряният за убийството на американския активист Чарли Кърк е 22-годишният Тайлър Робинсън, стана ясно по време на брифинг на ФБР, предаде Би Би Си.

Два източника са съобщили на американския партньор на BBC, CBS, че Робинсън живее в Южна Юта и очевидно е признал пред баща си.

Какво показват профилите в социалните медии за Тайлър Робинсън?

Един профил във Facebook, за който Би Би Си смята, че принадлежи на майка му – която сега изглежда, че изтрива снимките на Тайлър – подсказва, че семейството е от Сидар Сити в Юта, на около три часа път с кола от Университета на Юта Вали, където е станала стрелбата.

Профилът й разкрива много подробности за живота на семейството и включва снимки от пътувания, които са направили – някои от които изглежда са включвали посещения на стрелбища.

Други публикации в профила й разкриват, че Тайлър Робинсън е посещавал средното училище „Пайнвю“. През 2022 г. той се премества в град Логан, за да посещава Университета на щата Юта – на около два часа път с кола от Университета „Юта Вали“.

Все още се търсят профили, които принадлежат на Тайлър.

Какво е известно до момента?

Властите прегледаха записите от камерите за наблюдение на Университета в Юта Вали и видяха, че заподозреният е пристигнал в кампуса в сряда сутринта с автомобил Dodge Challenger, заяви губернаторът Спенсър Кокс.

Той е бил облечен с обикновена кафява тениска, светли шорти, черна шапка с бяло лого и светли обувки, каза Кокс.

Когато следователите го срещнали тази сутрин, заподозреният е бил облечен с дрехи, „съвпадащи“ с тези, които се виждат на видеозаписа, заяви губернаторът.

Съквартирантът на заподозрения стрелец Тайлър Робинсън е показал на разследващите съобщения в Discord, приложение за групов чат, в които Робинсън говори за това, че ще вземе пушка, според губернатора на Юта Спенсър Кокс.

„Съобщенията също така споменават гравирани куршуми и оптичен мерник, както и че пушката е уникална. В съобщенията от контакта Тайлър също се споменава, че той е сменил облеклото си“, отбеляза Кокс.

Само „един човек е отговорен“ за убийството на Кърк, каза губернаторът, призовавайки за политическа сдържаност.