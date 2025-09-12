Тръмп: Заподозреният за убийството на Чарли Кърк е задържан

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че правоохранителните органи са задържали заподозрян за убийството на консервативния активист Чарли Кърк в университет в Юта.

„Мисля, че го имаме“, каза Тръмп в интервю за Fox News, добавяйки, че човек, който познава заподозряния, го е предал.

Снимка: Reuters

„Беше свещеник, който отиде при свой приятел – свещеник, който между другото е свързан с правоприлагащите органи, а негов добър приятел е висш служител на федералната полиция, и те се заеха с случая, а след това се включи и бащата“, каза той, цитиран от Си Ен Ен.

Снимка: Reuters

Президентът отказа да каже дали бащата е знаел за предполагаемото престъпление на сина си.

Президентът добави: „Имаме лицето, което смятаме, че е това, което търсим, но те дойдоха в полицейското управление и той е там.“

Но той предупреди, че новината „може да се промени“.

Заподозреният за убийството на Чарли Кърк е на „28 или 29 години“, според Тръмп, който все още говори пред Fox News.

Преди това властите бяха заявили, че заподозряният е „на колежанска възраст“.

Тръмп казва, че не е гледал видеото с убийството на Кирк. По думите му той не е искал да гледа видеото с убийството, добавяйки, че не е искал да запомни Кирк по този начин.

Президентът казва, че е чул, че видеото е „ужасяващо“.

Тръмп отдава почит на Чарли Кирк и казва, че той е бил „като син“ за него.

Той е бил „брилянтен човек“, който „ми е помогнал с TikTok“, казва Тръмп и добавя, че републиканците обикновено никога не печелят младите избиратели.

„Никога не съм виждал млади хора да се събират около един човек, както направиха с Чарли“, добавя той.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп казва, че се надява убиецът на Кирк да получи смъртно наказание.

