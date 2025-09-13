dalivali.bg
София
сега Незначителна облачност 29°
16 Разкъсана облачност 28°
17 Разкъсана облачност 27°
18 Незначителна облачност 26°
19 Незначителна облачност 25°
Последни
новини
Незначителна облачност
Космическо време
Светът

"Идеалният ученик, спокоен и резервиран": Как описват Тайлър, арестуван за убийството на Чарли Кърк

„Винаги съм си мислела, че той ще стане бизнесмен или президент на някаква компания“, казва негова съученичка

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  15:10 ч. 13.09.2025 г.

Онези, които са познавали 22-годишния Тайлър Робинсън, арестуван за убийството на влиятелния протръмпистки настроен и консервативен инфлуенсър Чарли Кърк, продължават да се опитват да си дадат отговор на въпроса какво го е подтикнало към това престъпление.

Те разказват пред местни медии какви са техните впечатления от младия мъж, пише Франс прес, цитирана от БТА.

Тръмп: Заподозреният за убийството на Чарли Кърк е задържан

Тайлър Робинсът е бил блестящ ученик в гимназията. Отгледан е в духа на мормонската религия, а родителите му са републиканци. Той е от малкия град Вашингтон, щата Юта.

На снимката: Тайлър Робинсън

Той беше арестуван в четвъртък след 33-часово издирване. Вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп първи обяви, че има задържан вероятен заподозрян за убийството на Чарли Кърк.

Заподозреният за убийството на Чарли Кърк е 22-годишният Тайлър Робинсън

Градчето Вашингтон е заобиколено от червеникави каньони и планини. Там къщата на родителите на Робинсън е обикновена и типична за средната американска класа в квартал до месната църква.

Бившата охранителка от местното училище Крис Шуиърман разказва, че арестът на Тайлър е потресъл всички. Той е бил най-голямото дете в семейството и е имал двама братя.

ФБР разпространи запис на стрелеца, убил Чарли Кърк (ВИДЕО)

Бил е спокоен, уважавал е другите, по-скоро е бил резервиран, споделя Шуиърман.  

На снимката: Чарли Кърк
Снимка: Ройтерс

В училище Тайлър е бил идеалният ученик, от онзи тип хора, които всеки би искал да има в класа си, казва Джайда Фънк, която е била съученичка на Тайлър в продължение на 11 години - от 5 до 16-годишна възраст.  

"Винаги съм си мислела, че той ще стане бизнесмен или президент на някаква компания“, допълва тя и подчертава, че онова, което е научила сега за Тайлър, е наистина неочаквано.

Убийството на Чарли Кърк: Нови кадри показват снайперист на покрива по време на трагичната му реч

Джайда разказва, че Робинсън е бил сдържан в училище, но не и странен, имал е приятели и е разговарял с различни групи момчета.

След като е завършил с отличен успех гимназия през 2021 г., Тайлър за кратко е учил в университет, преди да се насочи към програма за придобиване на познания за електротехник, водена в техническо училище, близо до дома му.

На снимката: Чарли Кърк
Снимка: Ройтерс

Родителите му са били продавач на кухненско обзавеждане и здравна работничка, работила с инвалиди. Те са мормони подобно на много жители на Юта, казва Шуиърман.

След като беше прострелян във врата: 31-годишният Чарли Кърк почина

Те обаче не били практикуващи религията. От осем години не се били появявали в църквата, допълва Шуиърман.

Според американските медии Тайлър Робинсън е бил обучен да стреля, но подготовката му в тази насока била най-банална.

В избирателните регистри родителите на Тайлър са вписани като републиканци, но самият той не е посочвал никаква политическа принадлежност. Според регистрите на щата Юта миналата година той не е гласувал на изборите.

Доналд Тръмп ще се срещне със семейството на покойния Чарли Кърк днес

Според губернатора на Юта Спенсър Кокс обаче Тайлър Робинсън се е политизирал през последните няколко години. Пред член на семейството той е споделял враждебността си към Чарли Кърк.

Според полицията бащата на Тайлър е убедил сина си да се предаде на полицията.

На снимката: Чарли Кърк
Снимка: Ройтерс

На местопрестъплението разследващите откриха и гилзи с надписи с антифашистка тоналност. На една от тях е пишело „Ей фашист! Дръж това!“, а на друга е имало препратка към италианската антифашистка песен "Bella Ciao".

Бременна ли е съпругата на Чарли Кърк? (ВИДЕО, СНИМКИ)

Оттук дойдоха и предположенията на голяма част от американската десница, че Тайлър Робинсън е крайноляв.

Съученици описват Тайлър Робинсън като фен на видеоигрите. През януари той се сближил и с група почитатели на мощните коли. Сред членовете на тази група той се срещал често с 40-годишния Джей, но не говорел с него за политика.

„Беше по-скоро стеснителен, беше запален по колите. Говорехме за мощните коли, за рева, който те издават и за начина, по който те се движат“, казва Джей.

Стотици присъстваха на бдение в памет на Чарли Кърк в Лондон (СНИМКИ)

Тайлър Робинсън е живял в жилищен комплекс в Сейнт Джордж, на около 10 минути път с кола от дома на родителите си. Съседите му едва го познавали.

Хедър Макнайт, негова съседна от над година, го описва като самотен тип, с намусен вид, който винаги карал колата си прекалено бързо.

Христофор Караджов: Някои обожаваха Чарли Кърк, а други го мразеха

"Винаги беше дистанциран, не поздравяваше никога, просто беше странен“, допълва Хедър.  

Тя добавя, че не си е представяла, че този човек би извършил едно толкова отвратително престъпление.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Заподозреният за убийството на Чарли Кърк е 22-годишният Тайлър Робинсън

Заподозреният за убийството на Чарли Кърк е 22-годишният Тайлър Робинсън
Колкото златото? България - един от най-големите производители на луксозния черен хайвер

Колкото златото? България - един от най-големите производители на луксозния черен хайвер
Тръмп: Заподозреният за убийството на Чарли Кърк е задържан

Тръмп: Заподозреният за убийството на Чарли Кърк е задържан
След сбиването с полицейския шеф: Жулиен Кязъмов и Кирил Гочев излизат под „домашен арест“

След сбиването с полицейския шеф: Жулиен Кязъмов и Кирил Гочев излизат под „домашен арест“
Развръзка по убийството в Крайници: Откриха заподозрения извършител

Развръзка по убийството в Крайници: Откриха заподозрения извършител
Тази сутрин
Снимка: 10 години "Етюд-и-те на София": Столицата през последното десетилетие в кадри
10 години "Етюд-и-те на София": Столицата през последното десетилетие в кадри
Снимка: Ген. Константин Попов: Дронове в Полша са провокация на Русия, не грешка
Ген. Константин Попов: Дронове в Полша са провокация на Русия, не грешка
Снимка: Христофор Караджов: Някои обожаваха Чарли Кърк, а други го мразеха
Христофор Караджов: Някои обожаваха Чарли Кърк, а други го мразеха
Лице в лице
Снимка: Фалшиви положителни тестове за наркотици
Фалшиви положителни тестове за наркотици
Снимка: Проф. Даниел Вълчев за върховенството на закона
Проф. Даниел Вълчев за върховенството на закона
Снимка: Ролята на БСП във властта
Ролята на БСП във властта
Тази събота и неделя
Снимка: Ретро чар край морето
Ретро чар край морето
Снимка: Един километър баница на фестивала "На Хармана" в Харманли
Един километър баница на фестивала "На Хармана" в Харманли
Снимка: Водолази от цялата страна се събраха за почистване на морското дъно в Бургас
Водолази от цялата страна се събраха за почистване на морското дъно в Бургас
120 минути
Снимка: В главната роля: Владимир Карамазов
В главната роля: Владимир Карамазов
Снимка: Време за отговори: Томислав Дончев
Време за отговори: Томислав Дончев
Снимка: Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс
Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс