Христофор Караджов: Някои обожаваха Чарли Кърк, а други го мразеха

„Чарли Кърк имаше много голяма популярност, макар и само на 31 години. Неговата сила беше в това да обикаля студентските кампуси на срещи с хора. Много често се впускаше в дебати със силно несъгласни с него“, коментира в „Тази сутрин“ проф. Христофор Караджов, преподавател по журналистика в Калифорнийския университет.

„Имаше много провокативни изказвания. Преди няколко месеца беше и в моя университет. Предизвикваше много противоречиви чувства – едни го обожаваха, а други го мразеха. За съжаление, сега е убит“, каза проф. Караджов.

По думите му организацията, която той създаде, е добила популярност точно покрай възхода на Доналд Тръмп 2016-2017 г.

„Определено бяха близки. Беше доста близък и с Джей Ди Ванс още преди той да стане вицепрезидент. Покрай това той натрупа и пари“, разказа още проф. Христофор Караджов.

Според него е опасно да се нагнетява повече напрежение. Той се надява страстите да се успокоят, разумът да надделее и да не се стига до ескалация.

