Христофор Караджов: Някои обожаваха Чарли Кърк, а други го мразеха

По думите му покрай близостта си с Доналд Тръмп е забогатял. Бил е много близък и с Джей Ди Ванс

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  09:14 ч. 12.09.2025 г.

„Чарли Кърк имаше много голяма популярност, макар и само на 31 години. Неговата сила беше в това да обикаля студентските кампуси на срещи с хора. Много често се впускаше в дебати със силно несъгласни с него“, коментира в „Тази сутрин“ проф. Христофор Караджов, преподавател по журналистика в Калифорнийския университет.

ФБР разпространи запис на стрелеца, убил Чарли Кърк (ВИДЕО)

„Имаше много провокативни изказвания. Преди няколко месеца беше и в моя университет. Предизвикваше много противоречиви чувства – едни го обожаваха, а други го мразеха. За съжаление, сега е убит“, каза проф. Караджов.

По думите му организацията, която той създаде, е добила популярност точно покрай възхода на Доналд Тръмп 2016-2017 г.

След убийството на Чарли Кърк: ФБР дава 100 000 долара за информация за стрелеца

„Определено бяха близки. Беше доста близък и с Джей Ди Ванс още преди той да стане вицепрезидент. Покрай това той натрупа и пари“, разказа още проф. Христофор Караджов.

Според него е опасно да се нагнетява повече напрежение. Той се надява страстите да се успокоят, разумът да надделее и да не се стига до ескалация. 

Боят с полицейския шеф: Русенци на протест, настояват за освобождаването на четиримата младежи

Български евродепутати за дроновете в Полша: Целенасочена провокация, някои от тях „не са се заблудили"

Трагедията в Крайници: Младата майка е била убита пред очите на трите си деца

Русия с предупреждение към Полша: Да отвори границите си, иначе ще има последствия (ВИДЕО)

Наследникът на Ким Чен-ун: Севернокорейският лидер иска да даде властта на дъщеря си

