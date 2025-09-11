Американският президент Доналд Тръмп ще се срещне с близките на покойния Чарли Кърк днес. Това обяви той пред репортери в Пентагона.

„Не мога да повярвам, Чарли. Какъв страхотен човек беше“, каза държавният глава.

На въпроса дали има планове да разговаря с семейството му, Тръмп отговори, че „е насрочил среща за днес следобед (местно време – бел.ред.)“.

Освен това Тръмп каза, че „скоро ще обсъди“ как да обедини страната, без да даде повече подробности.

„Ще обсъдим (това). Чарли Кърк е незаменим. Той е уникален, както всички знаете... но ще направим всичко възможно“, заяви Тръмп.

И каза, че се надява извършителят на убийството да бъде заловен час по-скоро.

Припомняме, че младият консервативен активист Чарли Кърк беше убит вчера по време на негово събитие в университет в Юта. Той беше прострелян във врата, а по-късно издъхна в болница, където беше отведен в критично състояние.

За смъртта му пръв обяви Доналд Тръмп в социалните мрежи.

