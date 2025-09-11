Нови кадри разкриват подробности за убийството на активиста Чарли Кърк, който беше застрелян по време на публична реч в университет в Юта. Американските власти все още не са идентифицирали публично заподозрян за стрелбата, но любителски кадри показват човек, приличащ на снайперист, на покрив в близост до мястото на събитието.

На тях се вижда фигура, легнала неподвижно на покрива на сградата, а след фаталния изстрел за 31-годишния приближен до Доналд Тръмп активист, облеченият в черно човек побягва.

Според потребители в социалните мрежи, разстоянието между Кърк и стрелеца е приблизително 138 метра или 455 фута.

Директорът на Федералното бюро за разследване (ФБР) Каш Пател заяви, че лицето, което беше задържано във връзка със смъртта на Кърк, е било освободено след разпит и продължава издирването.

Във видео обръщение от Овалния кабинет Тръмп заяви, че ще направи всичко възможно, за да се открият виновните за посегателството, като коментира, че гласът на Кърк няма да затихне, напротив, посланията му ще станат по-силни.

TO MY GREAT FELLOW AMERICANS… pic.twitter.com/oRsrE5TTHr — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2025

„Моята администрация ще намери всеки един от тези, които са допринесли за това зверство и за друго политическо насилие, включително организациите, които го финансират и подкрепят“, добави американският президент.

Чарли Кърк не заемаше изборна длъжност, но беше ключова фигура при консерваторите на ниво „хора от народа“, като ръководеше младежката организация Turning Point USA.

Жертвата водеше популярен подкаст и привличаше милиони последователи в социалните медии. Той има 5,3 милиона последователи в X.

Като лоялен поддръжник и приятел на президента на САЩ Доналд Тръмп, Кърк присъства на встъпването му в длъжност, участваше в предизборната кампания на Тръмп и изнесе реч на Националната конвенция на Републиканската партия.

