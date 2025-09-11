dalivali.bg
НАСА откри потенциални признаци на древен живот в „леопардовите петна“ на Марс

„Путин изпробва реакциите на Европа и НАТО“: Румъния вдигна изтребители като превантивна мярка

Иван Янулов за боя с полицейски шеф: Моралът на подрастващите не е на необходимото ниво

Сметките за парно: Фиксиран процент или индивидуална формула е по-справедливият вариант

Чужденци са поставили свинските глави пред няколко джамии във Франция

„Поляците имат доверие в държавата и армията си“: Български журналист с разказ за ситуацията в Полша

Малко дете загина, а други 6 бяха ранени, след като кола се вряза в детска градина в Канада

"Уолстрийт джърнъл": Тръмп е казал на Нетаняху, че не е било добре да удря "Хамас" в Катар
Светът

Все още няма заподозрян за убийството на приближения до Тръмп активист Чарли Кърк

Арестуваният за стрелбата е освободен след разпит

Снимка: EPA/Reuters

Редакторски екип

Публикувано в  09:42 ч. 11.09.2025 г.

Американските власти все още не са идентифицирали публично заподозрян за убийството на влиятелния консервативен активист Чарли Кърк. Директорът на Федералното бюро за разследване (ФБР) Каш Пател заяви, че лицето, което беше задържано във връзка със смъртта на Кърк, е било освободено след разпит, предаде агенция „Ройтерс“.

Чарли Кърк почина, след като беше прострелян в сряда по време на негова публична изява в университет в щата Юта. Новината съобщеи лично президента на САЩ Доналд Тръмп.

„Нашето разследване продължава и ние ще продължим да съобщаваме информация в интерес на прозрачността“, написа в X директорът на ФБР.

След като беше прострелян във врата: 31-годишният Чарли Кърк почина

На пресконференция губернаторът на Юта Спенсър Кокс обяви, че властите разпитват „лице, което представлява интерес“, без да съобщава повече подробности. На същата пресконференция обаче Бо Масон от департамента за обществена сигурност в Юта каза, че стрелецът остава на свобoда, посочва БТА.

Във видео обръщение от Овалния кабинет Тръмп заяви, че ще направи всичко възможно, за да се открият виновните за посегателството, като коментира, че гласът на Кърк няма да затихне, напротив, посланията му ще станат по-силни.

Офисът на ФБР в Солт Лейк Сити е пуснал на страницата си в интернет формуляр за подаване на информация, свързана с убийството. 31-годишният Чарли Кърк не заемаше изборна длъжност, но беше ключова фигура при консерваторите на ниво „хора от народа“, като ръководеше младежката организация Turning Point USA.

Жертвата водеше популярен подкаст и привличаше милиони последователи в социалните медии. Той има 5,3 милиона последователи в X.

Като лоялен поддръжник и приятел на президента на САЩ Доналд Тръмп, Кърк присъства на встъпването му в длъжност, участваше в предизборната кампания на Тръмп и изнесе реч на Националната конвенция на Републиканската партия.

Простреляха Чарли Кърк, приближен на Доналд Тръмп, в Юта

Губернаторът на Юта Спенсър Кокс заяви, че „това е политическо убийство“. Знамената в САЩ ще бъдат спуснати наполовина в знак на почит към Чарли Кърк по нареждане на Доналд Тръмп.

