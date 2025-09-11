Все още няма заподозрян за убийството на приближения до Тръмп активист Чарли Кърк

Американските власти все още не са идентифицирали публично заподозрян за убийството на влиятелния консервативен активист Чарли Кърк. Директорът на Федералното бюро за разследване (ФБР) Каш Пател заяви, че лицето, което беше задържано във връзка със смъртта на Кърк, е било освободено след разпит, предаде агенция „Ройтерс“.

Чарли Кърк почина, след като беше прострелян в сряда по време на негова публична изява в университет в щата Юта. Новината съобщеи лично президента на САЩ Доналд Тръмп.

„Нашето разследване продължава и ние ще продължим да съобщаваме информация в интерес на прозрачността“, написа в X директорът на ФБР.

На пресконференция губернаторът на Юта Спенсър Кокс обяви, че властите разпитват „лице, което представлява интерес“, без да съобщава повече подробности. На същата пресконференция обаче Бо Масон от департамента за обществена сигурност в Юта каза, че стрелецът остава на свобoда, посочва БТА.

Във видео обръщение от Овалния кабинет Тръмп заяви, че ще направи всичко възможно, за да се открият виновните за посегателството, като коментира, че гласът на Кърк няма да затихне, напротив, посланията му ще станат по-силни.

TO MY GREAT FELLOW AMERICANS… pic.twitter.com/oRsrE5TTHr — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2025

Офисът на ФБР в Солт Лейк Сити е пуснал на страницата си в интернет формуляр за подаване на информация, свързана с убийството. 31-годишният Чарли Кърк не заемаше изборна длъжност, но беше ключова фигура при консерваторите на ниво „хора от народа“, като ръководеше младежката организация Turning Point USA.

Жертвата водеше популярен подкаст и привличаше милиони последователи в социалните медии. Той има 5,3 милиона последователи в X.

Като лоялен поддръжник и приятел на президента на САЩ Доналд Тръмп, Кърк присъства на встъпването му в длъжност, участваше в предизборната кампания на Тръмп и изнесе реч на Националната конвенция на Републиканската партия.

Губернаторът на Юта Спенсър Кокс заяви, че „това е политическо убийство“. Знамената в САЩ ще бъдат спуснати наполовина в знак на почит към Чарли Кърк по нареждане на Доналд Тръмп.