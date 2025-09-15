dalivali.bg
Пеят, гребат с кану и тичат на стадион: Какво споделят пловдивските учители, станали хит в интернет (ВИДЕО)

Средна скорост и на АМ "Марица": Рекордьорът нарушител - със 180 км/ч, без колан и говори по телефона

САЩ и Китай постигнаха рамково споразумение за собствеността на TikTok

Годишната инфлация расте с над 5%, експерти очакват поскъпване при храните от октомври

Тръмп се среща с Чарлз Трети: Британската полиция е подготвена за "почти всякакви ситуации"

Пожар избухна между столичните квартали „Младост“ и „Горубляне“

Българин загина при пътна катастрофа в Сърбия

Сарафов нареди разследването около задържания с 50 кг марихуана син на прокурор да бъде прехвърлено

Мъж е задържан в Монтана за побой и заплаха за убийство към жена, с която живее

740 кг марихуана с пазарна стойност 30 млн. евро: Превозвалият я шофьор остава в ареста
Светът

ФБР: ДНК, открито на мястото на убийството на Чарли Кърк, съвпада с това на заподозрения

Той е оставил и бележка, в която пише: „Имам възможност да елиминирам Чарли Кърк и ще се възползвам от нея“

Снимка: EPA
Публикувано в  19:28 ч. 15.09.2025 г.

ДНК следи, открити върху два предмета, намерени близо до мястото на убийството на Чарли Кърк, съвпадат с ДНК профила на основния заподозрян, задържан от властите, обяви днес директорът на ФБР Каш Пател, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

Пет дни след покушението, което разтърси САЩ и изостри политическите разделения в страната, разследването е насочено към 22-годишния Тайлър Робинсън. Той бе арестуван в четвъртък вечерта и отказва да сътрудничи на органите на реда.

Полицията е събрала множество доказателства, сред които отвертка, намерена на покрива на университетски кампус в щата Юта, откъдето стрелецът е открил огън. На мястото е била открита и кърпа, с която е било увито оръжието с оптичен мерник, уточни Пател пред „Фокс нюз“. 

Заподозреният за убийството на Чарли Кърк не признава за стрелбата

„Днес мога да потвърдя, че ДНК следите от кърпата и от отвертката съвпадат с тези на заподозрения, който е в ареста“, заяви директорът на ФБР.

Снимка: Reuters

Той отбеляза, че Робинсън е оставил бележка преди нападението. „В нея, грубо казано, пише: имам възможност да елиминирам Чарли Кърк и ще се възползвам от нея. ФБР разполага с доказателства за тази бележка, макар че тя вече е унищожена“, каза Пател.

Очаква се утре на Робинсън официално да бъдат повдигнати обвинения. 

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков с коментар за убийството на Чарли Кърк

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, близък приятел на убития, потвърди, че в неделя ще присъства на възпоменателна церемония в Аризона. Събитието ще се проведе на стадион с капацитет над 63 000 души.

