ДНК следи, открити върху два предмета, намерени близо до мястото на убийството на Чарли Кърк, съвпадат с ДНК профила на основния заподозрян, задържан от властите, обяви днес директорът на ФБР Каш Пател, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

Пет дни след покушението, което разтърси САЩ и изостри политическите разделения в страната, разследването е насочено към 22-годишния Тайлър Робинсън. Той бе арестуван в четвъртък вечерта и отказва да сътрудничи на органите на реда.

Полицията е събрала множество доказателства, сред които отвертка, намерена на покрива на университетски кампус в щата Юта, откъдето стрелецът е открил огън. На мястото е била открита и кърпа, с която е било увито оръжието с оптичен мерник, уточни Пател пред „Фокс нюз“.

„Днес мога да потвърдя, че ДНК следите от кърпата и от отвертката съвпадат с тези на заподозрения, който е в ареста“, заяви директорът на ФБР.

Снимка: Reuters

Той отбеляза, че Робинсън е оставил бележка преди нападението. „В нея, грубо казано, пише: имам възможност да елиминирам Чарли Кърк и ще се възползвам от нея. ФБР разполага с доказателства за тази бележка, макар че тя вече е унищожена“, каза Пател.

Очаква се утре на Робинсън официално да бъдат повдигнати обвинения.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, близък приятел на убития, потвърди, че в неделя ще присъства на възпоменателна церемония в Аризона. Събитието ще се проведе на стадион с капацитет над 63 000 души.