Десетки хиляди участваха в протестен митинг на турската опозиция в Анкара (СНИМКИ)
Самолет с туристи излезе от пистата на летището в Краков

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков с коментар за убийството на Чарли Кърк

Смъртта на Чарли Кърк е последица от поляризацията, каза говорителят на Кремъл

Снимка: Ройтерс

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  21:20 ч. 14.09.2025 г.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков нарече убийството на американския консервативен активист Чарли Кърк последица от поляризацията на обществото в САЩ, предаде Ройтерс.

"Работа е на американските правоприлагащи органи е да открият дали става въпрос за изолиран случай или за тенденция, което би било много по-лошо", заяви Песков днес в интервю за руската държавна телевизия, уточнява агенция Интерфакс.

Стрелецът на Чарли Кърк не сътрудничи на властите: Какъв е мотивът му за убийството

"Но е вярно, че в момента обществото (в САЩ - бел. ред.)  е изключително поляризирано", отбеляза той.

Трийсет и една годишният политически активист, който беше и медийна фигура и приятел със семейството на американския президент Доналд Тръмп, бе застрелян в сряда в американския щат Юта, докато държеше реч на открито в кампуса на Университета "Юта Вали".

Като заподозрян за убийството бе арестуван двайсет и две годишният Тайлър Робинсън. Според американските власти става въпрос за политическо убийство, отбелязва Ройтерс.

Отново сблъсък между автомобил и цистерна, миеща улиците в София (ВИДЕО)
С Кръстовден отбелязваме началото на есента: Кой има имен ден на 14 септември?
„Избързаха, защото ги натискахте за версии": Бойко Борисов не иска оставки след случая в Русе
Тревога в Полша: Вдигат бойни самолети във въздуха
Вот на недоверие №5: Управляващи и опозиция в нов словесен двубой
