Стрелецът на Чарли Кърк не сътрудничи на властите: Какъв е мотивът му за убийството

Снимка: FBI/ФБР

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  20:21 ч. 14.09.2025 г.

Мъжът, арестуван за убийството на американския консервативен активист Чарли Кърк, не сътрудничи на властите, обяви днес губернаторът на американския щат Юта Спенсър Кокс, цитиран от Ройтерс.

Следователите обаче работят по установяването на мотива за стрелбата, произведена от двайсет и две годишния заподозрян Тайлър Робинсън, като разпитват негови приятели и роднини, допълни Кокс.

Стрелецът на Чарли Кърк е живял с трансджендър съквартирант, който сега помага на ФБР?

Той каза, че на Робинсън ще бъде повдигнато официално обвинение във вторник. Той остава в арест в щата Юта, пише БТА. 

Следователите трябва да съберат улики за причините, поради които Робинсън се е качил на покрива на Университета "Юта Вали" по време на публичната изява на Кърк в сряда и е застрелял активиста във врата от разстояние.

