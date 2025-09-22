Оригиналът на Манифеста за обявяване на Независимостта на България се пази в Централния държавен архив.

Българският народ, свободен и независим. Княз Фердинанд прочита текста на манифеста в търновската църква "Свети 40 мъченици". Автор на тържествения вариант на манифеста е художник, чието име остава свързано с цялата културна история на страната ни.

Снимка: bTV





„Харалампи Тачев в този момент е може би най-популярният и най-продуктивният художник, приложник по-скоро. Професор в рисувалното училище изготвя този тържествен вариант на манифеста за провъзгласяването на Независимостта по модела, по който са царските дарителски грамоти в епохата на Средновековието“, посочи доц. д-р Михаил Груев, председател на Държавна агенция "Архиви".

Повече от век след написването на манифеста, историците и учените имат ново откритие за документа - благодарение на специално сканиране с висока резолюция.



„Ние знаехме, че той няма как да е подготвен за самия акт на провъзгласяването на Независимостта за 22 септм, 1908 година, но нямахме точна информация кога точно. Харалампи Тачев всъщност е инкрустирал датата в самия подпис на цар Фердинанд. И датата е именно 21 август, 1910 г.“, посочи още Груев.

Снимка: bTV





Безценните държавни документи като оригиналите на конституциите на България и Манифеста за обявяване на независимостта се съхраняват в специално хранилище - със стриктен контрол, ограничен достъп и постоянна температура и влажност. Затова на показ е само едно копие - идентично на оригинала.



„Копието беше създадено преди около десетина години именно с цел да намалим въобще осветяването и използването на оригинала“, каза Михаил Груев.

В горната част е династичният герб на Кобургите.



„Тук имаме датата, 22 септември, 1908 година, имаме и ключови дати от бг история – 679 година, тогава така се е считало, че е датата на създаването на българската държава и датата на нейното възстановяване през 1878 г.“, обясни председателят на Държавна агенция "Архиви"



В текста са обозначени логически акценти в различен цвят. В долната част са най-сложните за изработка елементи – восъчните печати на министрите.



„Това са всъщност восъчни печати на всеки един от министрите, които са изброени. Пак трябва да се придържат към оригинала и същевременно трябва да са и от същия материал, да са сребърни инкрустации“, каза Груев.

Днес обаче подобни копия се правят все по-трудно.

„Изисква доста прецизна работа. Доста бих казал занаятчийски умения. Тези майстори – не само в калиграфията, но и в бижутерията, стават все по-редки и все по-дефицитни", посочи още той.



Документ, който съчетава изкуство и история, и пази духа на Независимостта вече повече от век.

