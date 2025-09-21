117 години от обявяването на България за независима държава. По традиция в утрешния ден център на националните тържества е Велико Търново, където на 22 септември 1908 година, в църквата „Св. 40 мъченици“, княз Фердинанд изчита Манифеста за обявяване на българската независимост.

Снимка: bTV

В читалище „Надежда“ в старата столица се пази уникален портрет на княз Фердинанд с негов личен подпис.

В галерията на дарителите на читалище „Надежда“ във Велико Търново е изложен рядък портрет на Фердинанд Първи, открит случайно през 2000 година при ремонт на сградата.

„Тогава, когато се прави ремонт на читалищната сграда, работници които възстановяват сцената по този ремонт, откриват в една от шахтите, за съжаление, е попаднал този портрет. Предава се на настоятелството и той остава като част от архива на читалище „Надежда“, каза Боряна Маринова, председател на НЧ „Надежда- 1869“.

Черно-бялата фотография е с голяма историческа стойност, авторът не е известен, липсва подпис или име на фотографското ателие, както и всякакви обозначителни знаци върху нея.

„За него се знае това, че лично князът е направил това дарение към читалището и читалищните дейци, което се случва през 1899 година, което прави при едно посещение в читалището на 17 ноември. При което той, в знак на благодарност към всичко, което се случва в тази сграда – неговото провъзгласяване за княз и последващите две Велики народни събрания, той дава като жест на благодарност и признателност този свой портрет. Паралелно с това подарява и 1000 за нуждите на читалището“, обясни още Боряна Маринова.

Но 10 години преди това той е обявен за почетен председател на читалището и това се е случило по предложение на тогавашния градоначалник към настоятелството.

Управлението на Фердинанд Първи е свързано с живота и дейността на търновското читалище. На 2 август 1887 година Фердинанд полага клетва като княз в читалището.

„Тук в тази сграда, с историческа значимост за цялата държава и с особена гордост за Велико Търново, са направени няколко събития и три Велики народни събрания. Като едно от тях - Третото велико народно събрание, е това, което провъзгласява Фердинанд Първи за княз на българите. През 1907 година, когато се честват 20 години от обявяването на Фердинанд за княз на българите, ръководството на читалището подготвя свой подарък към самия княз, който се изразява в един художествен адрес и албум, изпълнено от Ото Хорейши“, казва Боряна Маринова, председател.

След паметните събития през 1908 година в църквата „Свети 40 мъченици“ и на Царевец, България заявява на света, че къса с политическата и икономическата зависимост от Османската империя и става суверенна държава.

„Обявяването на българската държава за независима е мечта на всички българи още през 19. век, но тъй като тогава началото на новото княжество започва като васално на Османската империя, тази цел започва да се преследва още от Учредителното събрание. То приема Конституция, каквато имат само независимите държави и дори има претенцията и честта да обяви Търново за историческа столица на България. Това е една от причините княз Фердинанд да се обяви за цар и България за царство - именно в тази историческа столица в паметника „Свети 40 мъченици“ и хълма Царевец. Само след няколко години, в същото това читалище „Надежда“, ще се промени Конституцията на България - всички текстове, които са „княжество“, ще станат „царство“, а всички титулатури на княза – „негово височество“ ще станат „негово величество цар на българите“, обясни проф. Петко Петков, историк.

Фердинанд на няколко пъти дарява големи суми на читалище „Надежда“ като волята му е с парите да се закупят книги за библиотеката. Читалищното настоятелство го обявява за почетен председател на културната институция. А заслугата му за това България да стане суверенна държава, както и на премиера Александър Малинов и правителството, е безспорна.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK