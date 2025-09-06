„Да бъде известно на моя любезен народ, че на 6-й того жителите на така наречената Източна Румелия след свалянето на тамошното досегашно правителство и избиранието на друго привременно обявиха Съединението на Източна Румелия с Княжеството и единодушно ме прогласява за Княз и на тая област.“

С тези думи Александър първи Батенберг се обръща към българския народ, разделен от двете страни на Стара планина и превръща в реалност идея, жадувана от същия тази народ години наред.

Оригиналът на Манифеста не е достигнал до наши дни. Но Държавният архив пази едно от първите копия, напечатани в държавната печатница и разпространени до всеки гражданин в съединената държава.

„Това е едно печатно издание на Манифеста, с който княз Александър 1 обявява Съединението. Конкретно в тази папка е от личният фонд на Иван Андонов. Това е един от главните дейци на Съединението, човекът, който се занимава най-вече с описване на събитията“, казва Христин Лалев, главен експерт в държавна агенция „Архиви“.

Снимка: bTV

Папката с документите на Иван Андонов се съхранява при специален режим, а те са изключително ценни, защото оригиналният Манифест липсва, а това е единственото запазено копие от 1885 година.

„В последните години всъщност това е първият път, в който се показва тази папка“, обясни Лалев.

Между листовете откриваме и програмата за посрещането на Батенберг в Пловдив.

Снимка: bTV

„Местните дейци, които тогава са се организирали под формата на временно правителство, организират начина на едно официално посещение. В тази програма е разписано откъде ще мине владетелят, как ще се подредят хората, които ще го посрещнат, как ще се отиде до конкретна църква, как ще се мине по центъра на града, за да се стигне до площада, където ще бъде прокламирано съединението на Княжество България и Източна Румелия“, казва още Лалев.

Оригиналът на Манифеста може да не е достигнал до наши дни, но посланието на княза за Съединение, което прави силата присъства и в съвременна България.

Снимка: bTV

Нека Бог ни бъде на помощ в това нужно и велико предприятие.

