На 22 септември в 21:19 часа българско време настъпва астрономическата есен.

Това е денят на есенното равноденствие и след него светлата част на деня започва да намалява, а температурите постепенно се понижават.

Есенните месеци са септември, октомври и ноември в Северното полукълбо и март, април и май в Южното.

Тази година есента посрещаме със слънчево и топло време. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°.

Във вторник температурите през деня ще са дори по-високи – между 28° и 33°.

В сряда ще се задържи предимно слънчево, преди обяд на места в Източна България, а след обяд от запад ще започне увеличение на облачността. Ще е все още топло.

В четвъртък с усилване на вятъра от североизток ще започне да нахлува студен въздух и дневните температури ще се понижат с 5-7 градуса.

Връщането към зимното (астрономическото) часово време ще стане на 26 октомври (неделя) в 4 ч. Тогава отново трябва да преместим стрелките на часовниците с 1 час назад.

Астрономическа зима тази година настъпва 21 декември в 17:03 ч. Тогава е зимно слънцестоене – най-късият ден в годината.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK