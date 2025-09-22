Независимостта на България става факт в църквата "Св. Четиридесет мъченици" във Велико Търново. Княз Фердинанд I, в присъствието на членовете на правителството и други обществени фигури, прочита манифеста към българския народ именно в храма - като символичен акт на продължение на Второто българско царство.

"Денят на независимостта не е отбелязван, защото 45 години след 1944 година думата суверенитет противоречеше на основната политическа доктрина на Източния блок. Знаете, че доктрината Брежнев говореше за ограничен суверенитет и суверенитета, т.е. независимостта, се приемаха за престъпления. И дълго време след 1989 година отново никой не желаеше, така да се каже, връщане към стария празничен календар на страната, но постепенно след 1997 година с президентската кампания на проф. Петър Стоянов успяхме да убедим обществото и държавата, че най-важното е да се възстанови в пълнота български празничен календар", коментира пред камерата на bTV проф. Милко Палангурски.

Как изглежда независимостта днес обаче? Какво е да бъдеш независим днес и осъзнаваме ли смисъла на независимостта?

Според професора "да бъдеш суверенен е да бъдеш отговорен за себе си. В световната история няма 100% независимост в никаква посока, в никаква държавност, но когато имаш право да определиш държавен глава, изпълнителна власт, парламентарен модел на управление, политическата система, тогава ти си човек, който носиш отговорност. Ето това е същината на независимостта".

Професорът иска да се направи единен държавен протокол за честването на празниците. "В момента имам чувството, че е един тюрлюгювеч, който се използва при всякакви поводи и без поводи. И не мисля, че е много трудно Министерството на културата или там каквато и да институция, президентството, правителството да направи един общ конкурс за различните празници".

"Нашите хора през 1908 и малко по-рано през 1985 г. са си свършили работата. Аз от няколко дни и по различни поводи, особено по тържествата около Съединението, говоря, че е време българските управляващи елити, независимо на каква позиция са, да вземат да се вършат работата". Така гласи посланието на проф. Милко Палангурски.

