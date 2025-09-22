„Новото начало за България се гради с решителност и вяра, в името на хората! Честит Ден на независимостта!“

Това гласи поздрава на лидера „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски за Деня на независимостта, който отбелязваме на 22 септември.

По традиция честванията днес започват от църквата „Свети 40 мъченици“ във Велико Тръново, където през 1908 г. княз Фердинанд обявява България за независима държава.

Ето и целия поздрав на Делян Пеевски:

„Днес отбелязваме едно от най-великите дела в нашата история – обявяването на независимостта на България. С този смел акт предците ни заявиха пред света, че за България настъпва новото начало – свободна и суверенна държава, решена сама да определя своята съдба.

Днес, повече от всякога, ние носим отговорността да пазим тази свобода и да продължим пътя на развитие, който води към една модерна, сигурна и стабилна България. Държава с главно “Д”, в която хората живеят добре и с която се гордеят.

Днес ние сме гарантът да не позволим никога страната ни да бъде отслабена или разрушена, да не допускаме разделение, рушене на държавата и демокрацията в страната, а всеки такъв опит ще срещне отпор. Новото начало за България се гради с решителност и вяра, в името на хората.

Честит Ден на Независимостта! Да живее независима и силна България!

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK