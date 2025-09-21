Тържествата за Независимостта на България започнаха. Във Велико Търново вече е екипът на "Тази сутрин" с водещите Мария Цънцарова и Златимир Йочев, от които ще научим какво ни очаква в специалното празнично издание на предаването.

Само след минути историята на Старо Търново ще оживее в едно доста впечатляващо визуално шоу и това не е добре познатия аудиовизуален спектакъл "Звук и светлина", който тази година става на на 40 г.

От Стамболовия мост буквално след минути гостите на града, сред които има хора от далечния Изток, както и всички търновци, ще могат да гледат разказа за възхода на Асеневци, за налагането на Второто Българско царство, по пътя към българската Независимост.

А целият ни екип е готов за специалното ни издание на предаването ни утре. На живо се връщаме към историческия разказ за събитията, предопределили независимостта на България, а в студиото ни в старопрестолния град посрещаме хората, които пазят паметта. Тези, от които зависи бъдещето и имената, с които се гордеем - и градът, и страната ни.

