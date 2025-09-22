Празничният дух на независимостта беше усетен днес в София и още градове в цялата страна.

В столицата Паметникът на Независимостта в града беше отрупан с венци и цветя.

Само на 10 месеца Теди Борисов развява не един, а два трибагреника.

"Всеки един български празник е традиция и винаги ги спазваме и отделно искаме да научим нашето детенце абсолютно по същия начин да ги спазва", казва неговата майка Ива Балджева.

"Духът и българската памет се предават и всъщност това, което можем да дадем например на поколенията е важно, за да съществува още България", коментира Юлияна.

Сгушен между Парламента и Националната худежествена галерия , днес Паметникът на Независмостта в София е отрупан с венци и цветя.

"Днес, век по-късно, можем да кажем, че този дух е жив. България е част от европейското семейство, а София носи пулса на една модерна държава", коментира столичният кмет Васил Терзиев.

В празничния ден грардейците пред президентството отново привличат вниманието на жителите и гостите на София с тържествена смяна на караула.

Песни в Деня на независимостта огласят и Сахат тепе в Пловдив. Най-старото певческо дружество в страната - хор "Ангел Букорещлиев", което някога е посрещнало и цар Фердинанд при първото му посещение в Града под тепетата, изпълни патриотични песни за пловдивчани и гостите на града.

Чествания и игри със знания от историята и в музея на бойната слава в Ямбол. Тържества имаше и в останалите по-големи градове в страната.

