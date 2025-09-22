"Стамболовият мост е символ на модерността, която навлиза така с мощна сила именно по време на управлението на Стефан Стамболов. От Стефан Стамболов започва тази модерност и фактически от 1908 година ние сме една държава, която е смятана за Япония на Балканите и в Европа", заяви проф. Пламен Павлов, историк и преподавател във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" в празничното издание на "Тази сутрин" по bTV.

"Днес звучи малко неправдоподобно, но е така. Всички чужденци, които идват в България, са изумени от бурното развитие на държавата. От друга страна имаме силна армия", разказа Павлов.

"Ако трябва да сравняваме - при Съединението имаме "пиянство на един народ" до голяма степен, както е в Априлското въстание, докато тук вече в Деня на независимостта имаме действие на един зрял политически елит. Вие сте много прави, че тук много важни са министър-председателят и министрите. Той е образец на ерудиция, на експертиза, както се казва. Тогава, от 8 души, трима са били българи от чужбина. Тогава такова понятие изобщо не съществува. Има българи и толкова. Министърът-председателят е включително бесарабски българин - Александър Малинов. Даниил Николаев, военния министър, генерал Даниил Николаев е патриархът на войнството и човекът, който има огромни заслуги за Съединението като командващ.

А третият, Андрей Ляпчев, тогава все още твърде млад, бъдещ голям български държавник, който днес до голяма степен така подценяваме, а той управлява в едни много тежки години между двете световни войни. Освен това, тези хора са свързани с по-възрастните от тях. Закърмени с възрастни идеали. Мушанов, Никола Мушанов е от Дряново, там и до днес се живее със спомена за епопеята в Дряновския манастир. Всички от тях са свързани с Македония. Не само Ляпчев, който е родом от Ресент Македония, но Данаил Николаев, бесарабският българин, е бил председател на Върховния македоно-одрински комитет. Михаил Такев - Ние го помним днес най-вече, защото по погрешка вместо него убиват приятеля му Алеко Константинов. Но той е един човек с юридическо и със военно образование. И един от най-активните дейци на ранния период на борбата за освобождение на Македония.

Павлов продължи: Финансовият министър Иван Салабашев, който е академик, човек с европейска диплома и докторат. Ами той е участник в Сръбско-турската война, т.е. в заключителната фаза на Априлското въстание. И след това е бил учител в Болград. Т.е. имаме един много силен акцент върху нашите общности извън България. За това е една от идеите – националното обединение. Всъщност тя е открита, заедно с това, че Фердинанд е цар на българите, а не просто на България. За съжаление, днес не може да се похвалим с подобно нещо, без да искам да обиждам никого, но мисля, че днешните ни политици имат много добър пример и в правителството на Стефан Стамболов.

На въпроса имало ли е противоречия между държавния глава, княза и правителството проф. Павлов отговори:

"Винаги е имало едни или други противоречия. Стъпките към независимостта са много добре обмислени и премерени, така че княз Фердинанд от 1908г. поема една значителна част от тази външна дипломатическа подготовка. И все пак той е имал някои колебания, и затова правителството казва, че ще го бъде независимост, дори князът да е против. Имало и такъв момент. Той не се е превърнал в скандал.

Просто имаме единство, и то много добре личи и в защитата на акта, тъй като на практика ние безкръвно постигаме независимост, независимо от заплахите и на Османската империя."

С Австро-Унгария е постигнат много сериозен компромис. Тя анексира Босна и Херцеговина, ние обявяваме независимост. Русия, която веднъж вече се е провалила със Съединението, този път е доста по-внимателна, пък и ние действаме много по-внимателно, така че великите сири просто нямат полезен ход. Още повече, че в Европа вече, дето се казва, мирише на война. Има два блока. Това, което трябва да отбележим, което много често се пропуска, е, че ние много добре така лавираме между двата блока. Бъдещата Антантата и бъдещите централни сили.

Според професорът наистина дипломацията е много важна, но тя трябва да бъде водена от хора, които имат политическа воля. Примерно Ляпчев, който ни е външен министър, играе много сериозна роля в признаването вече на независимостта.

Според проф. Павлов ние още преди 1908 на практика водим независима политика. И затова има известна двусмисленост, ако кажем, че от тогава България е независима, то определено не е вярно. По времето, както пише Захарий Стоянов, от Съединението ние водим независима политика. Прекратена е бруталната руска намеса.

На въпроса "Къде сме сега в Европа, в света" проф. Павлов е убеден, че пак можем да бъдем сравнени с Япония, стига да се дисциплинираме политическата класа и да не се пречи на бизнеса.

"От нас зависи. Ние сме гласоподаватели. Разбира се, зависи от политиците, но ние ги избираме. И трябва да бъдем много по-взискателни към тях. Трябва, разбира се, да бъдем по-взискателни и към самите себе си, да не вярваме на всяка пропагандна лъжа, която се тиражира особено в социалните мрежи, смята историкът.

