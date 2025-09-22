Развитието на Велико Търново: Кои са предизвикателствата пред старопрестолната столица? (ВИДЕО)

Разговор за настоящето и бъдещето на Велико Търново, стъпващо върху славната история с кмета на града Даниел Панов в празничното предаване на "Тази сутрин".

"Аз ще се върна назад още през 1908 година, когато Фердинанд извлича манифеста тук в историческата и духовна столица на България, Велико Търново. И с това той изразява волята на народа да имаме свободна, независима България. И още през 1909 година Общинският съвет тогава във Велико Търново решава всяка година да се празнува Деня на независимостта и действително да има празнично настроение в целия град", така започна разговорът с кметът на Велико Търново Даниел Панов в празничното издание на "Тази сутрин".

"Важно е културният ни календар да бъде популяризиран и едно от нещата са празничните прояви, не само в деня на независимостта, но в крайна сметка информация има и в туроператорските фирми, с които работим. Като тук също искам да кажа, че туризмът е 47% от брутният вътрешен продукт на нашия град.

Уважаваме българското производство, което наистина ние трябва да си го възобновим. Сред проявите днес са най-голямото Търновско хоро, което ще бъде днес след обяд. Шествието, което ще започне от 9 часа от църквата "Свети 40 мъченици" до крепостта Царевец и след това до центъра на града. Сред проявите днес са и 18-я фестивал на Военните духови оркестри", уточни кметът на Велико Търново.

По темата за политическите битки и успява ли Велико Търново да се опази от "престрелките" в София Панов отговори:

"Знаете ли какво е най-интересното в историята назад, че тогава също е имало политически различия на политиците, когато преди обявяването на независимостта на България, но с мъдростта, с дълновидността, с разума на политиците тогава, намират начин как да обединят българите. И тогава се стигат до извода, че действително това е начинът с обявяването на независима България, да бъдем всички обединени заедно. Какво виждаме днес - на практика в политиката виждаме едно разделение, виждаме не това, което нашите предци са ни завещали, да бъдем обединени за една по-добра и по-силна България. И мисля, че е време всеки един от политиците да помисли как, по какъв начин да бъдем обединени българите, да обединим всички българи, а не с популизъм, с фалшиви новини, с протести, да се правят сензации и най-вече в смисъла на това, че да извадят политически дивиденти. Не, това не води политически дивиденти. Аз бих препоръчал на всички политици, след като имаме редовно правителство, да подкрепят добрите идеи. Да, нека да си имат различия, нека да спорят за определени неща, които смятат, че те са прави, но в крайна сметка всичко това, за което българите сме гласували за законодателната власт, за народните представители и те са там, изпратени в парламента, е да превърнат България в едно по-добро място за живеене за нас, за българите. И най-вече да има разум. Това е моите пожелания към политиката."

Програмата, която финансира общински проекти на правителствената програма - има ли риск за използване като инструмент за зависимост? Това беше един от аргументите в така вота на недоверие, който беше обсъждани и гласуван миналата седмица.

Според Панов тази програма е едно добро нещо, което се свърши и в крайна сметка се надгражда в момента. Най-важното, което е, че средствата, които се осигуряват по тази програма действително, те много набъбнаха. Търново има само 78 проекта по т. нар. инвестиционна програма приложение 3.

Действително, това е много работа да създадеш толкова проекти или да започнеш ново проектиране, за да започнеш да променяш неща, които от десетки години не са се случвали в Търново и не са се обръщали.

По темата за водната криза:

"35% от всички проекти това са проекти за ВИК, инфраструктурата. Но програмата не е зависима. Тя променя облика на всяка една община. Но тук е място да кажем, че водната криза, която се задава в момента за сушата, се задълбочава. Редно е вече наистина, и това сме го коментирали не само в Националното сдружение на общините в Република България, също така и в Борда, което се създаде миналата седмица. Тази седмица също ще има заседания да се приоритизират проектите, които са свързани с ВИК инфраструктурата", коментира Панов и още:

"Бих казвал в момента, че средствата, които се изплащат по програмата от предходната година, бяха действително доста забавени. В момента, всеки месец има средства, които се привеждат от Министерство на финансите до Министерство на регионалното развитие. Въпросът е по-бързо да се случва този процес, за да не се бавят плащанията, вече някои от общините имат неизплатени фактури за определени периоди. По-следваща седмица имаме среща с регионалния министър и с министъра на финансите по такива въпроси, които са назрели и наболели в общините, за които смятам, че има диалог. Най-важното в момента: местната власт да има диалог с изпълнителната власт. Този диалог в момента го има. Не се делят общините на червени, зелени и сини, както беше преди 4 години. И имаше министър-председател един, който 6 месеца не поиска среща с местната власт, а в крайна сметка местната власт е най-близко до гражданите"

На въпроса с колко е успял да намали загубите по водопреносната мрежа във Велико Търново Панов се върна малко назад

"До 2021 година имаше много проекти на водни цикли, които се изпълняваха в общините. От 21 до 25-та в репортажите, които и аз съм гледал във вашата телевизия, имаше незавършени водни цикли, неосигурено финансирани. Това нещо спря до 21 година. Включително във Велико Търново това беше най-голямото ми предизвикателство и първият голям проект и най-труден през 19-та година, когато започнах с първият воден цикъл и разкопаването на целия град, да търсиш средства за асфалтиране след това на улиците и така нататък, да не влизаме в детайли. Но всеки един такъв проект - той намалява загубите на водата", коментира още Панов.

"13-та, 14-та година, когато изпълнихме воден цикъл, отчетено беше, че към 32 беше намалена загубата на водата в Велико Търново. В момента, до 2027 година, около 25 км водопроводна мрежа трябва да бъде сменена в града и в няколко населени места. Отделно трябва да можем проектираме 30 км водопровод, който трябва да бъде също подменен, който също е компрометиран. Но, в крайна сметка, действително проблемите с водата не са само проблем на общините. Те са проблем в годините на държавата. Както знаете, Световната банка има анализ, че средствата, които са необходими за да се оправят тези проблеми са около 30 милиарда. Може би преди 4 години анализът на Националното сдружение на общините беше 12 милиарда", каза още кметът на Велико Търново.