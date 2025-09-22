В нощта срещу 22-и септември министър-председателят Александър Малинов и княз Фердинанд се срещат на русенското пристанище. От там, с царския влак, тръгват към Велико Търново.

„Този вагон е за представителни цели, не е за обикновено пътуване. Освен това в центъра му можем да си представим голяма овална маса. Предполага се, че тук може да се водят различни разговори, политически например“, каза Дарина Йорданова, уредник на музея на транспорта.

Снимка: bTV





Гербът на България е поставен на две места над вратата и срещу нея.



„Фердинанд харесва числото 22. 22 това е господарско число и може би се предполага, че това е смисълът“, посочи още тя.

Освен това символите на княза са изписани върху махагоново дърво на стените.



„Царската корона. Виждаме едни символи и инициали, които са на фамилията Бурбони, към която принадлежи Фердинанд. Виждаме и лилията, която допълва този знак. Виждаме и неговите символи“, каза Йорданова.



В този вагон освен, че са се хранили, пътуващото външно министерство заедно с Фердинанд са и заседавали. Царският влак спира на гарата в Две могили и тогава текстът на манифеста е завършен.

Така те продължават пътя си и стигат до Велико Търново, където Манифестът е прочетен за първи път. А влакът спира на гара Трапезица.

Снимка: bTV





„Слиза Фердинанд и тръгва сам пешеходно, без охрана, само със своя бастун към църквата Св. 40 мъченици“, обясни д-р Иван Църов, директор на регионалния исторически музей.



Първият препис на Манифеста е направен от кмета на старата столица - Иван Вителов, който също участва в организацията на обявяването на независимостта.

„Намираме се в така наречения кметски кабинет. Той е първият човек, който прави първия препис на гара Трапезица. Аз затова смятам, че всичко е било измислено предварително. Аз затова смятам, че царят слиза там, а не на голямата гара, където го чака тълпата. Така тази машина, която е тук с нея, той отива на гарата и прави първия официален препис“, каза Църов.



Така става факт и първият печатен препис на Манифеста още в деня на обявяването на независимостта.

