В нощта срещу 22-и септември министър-председателят Александър Малинов и княз Фердинанд се срещат на русенското пристанище. От там, с царския влак, тръгват към Велико Търново.
„Този вагон е за представителни цели, не е за обикновено пътуване. Освен това в центъра му можем да си представим голяма овална маса. Предполага се, че тук може да се водят различни разговори, политически например“, каза Дарина Йорданова, уредник на музея на транспорта.
Гербът на България е поставен на две места над вратата и срещу нея.
„Фердинанд харесва числото 22. 22 това е господарско число и може би се предполага, че това е смисълът“, посочи още тя.
Освен това символите на княза са изписани върху махагоново дърво на стените.
„Царската корона. Виждаме едни символи и инициали, които са на фамилията Бурбони, към която принадлежи Фердинанд. Виждаме и лилията, която допълва този знак. Виждаме и неговите символи“, каза Йорданова.
В този вагон освен, че са се хранили, пътуващото външно министерство заедно с Фердинанд са и заседавали. Царският влак спира на гарата в Две могили и тогава текстът на манифеста е завършен.
Така те продължават пътя си и стигат до Велико Търново, където Манифестът е прочетен за първи път. А влакът спира на гара Трапезица.
„Слиза Фердинанд и тръгва сам пешеходно, без охрана, само със своя бастун към църквата Св. 40 мъченици“, обясни д-р Иван Църов, директор на регионалния исторически музей.
Първият препис на Манифеста е направен от кмета на старата столица - Иван Вителов, който също участва в организацията на обявяването на независимостта.
„Намираме се в така наречения кметски кабинет. Той е първият човек, който прави първия препис на гара Трапезица. Аз затова смятам, че всичко е било измислено предварително. Аз затова смятам, че царят слиза там, а не на голямата гара, където го чака тълпата. Така тази машина, която е тук с нея, той отива на гарата и прави първия официален препис“, каза Църов.
Така става факт и първият печатен препис на Манифеста още в деня на обявяването на независимостта.
