„Независимостта обаче трябва да се защитава всеки ден, за да бъде истинска, а не само символична“.

Това обяви в пост във Фейсбук по случай Деня на независимостта лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

По традиция честванията за 22 септември започват от църквата „Свети 40 мъченици“ във Велико Търново, където през 1908 г. княз Фердинанд обявява България за независима държава.

През целия ден във Велико Търново тече празнична програма. Там отново се чете текстът на Манифеста и се освещават бойните знамена.

След това с празнично шествие гостите на града се отправят към историческия хълм „Царевец“, където с военен ритуал се издига националния трибагреник.

Ето и целия поздрав на Костадин Костадинов:

„Днес е празникът на българската независимост. Независимостта обаче трябва да се защитава всеки ден, за да бъде истинска, а не само символична. Защото на 22 септември 1908 г. станахме независимо царство, но днес е време да станем независима република!

Затова днес ще ви питам – смятате ли, че България е независима държава? И как мислите, че трябва да се отстоява и защитава независимост?“

