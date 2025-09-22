„За новосъздадения първи български професионален оркестър е закупена музика от Западна Европа. Българското хоро е написано в Западна Европа специално за ритуала в 2/4, равноделен размер. Нашите предшественици са направили първите записи от 1904-1911 г. и всяка една година е записано по едно музикално произведение“.

„Първият запис направен в България, който е в златния фонд на Българското национално радио, е в тираж от 70 000 восъчни плочи и е разпространен в Западна Европа“.

Снимка: bTV

Това каза в специалното издание на „Тази сутрин“ подполковник Ради Радев, главен диригент на Българската армия.

„Униформата на българския гвардеец не е променяна, в музикално отношение мелодичната линия не е променяна, единствената промяна е свързана с оркестрацията на маршовете. В златния фонд на БНР се съхраняват плочите и там могат да бъдат разгледани. Това е едно явление в българската музикална култура, което до миналата година не се говореше за него и не се тиражираше", каза диригентът.

Снимка: bTV

По думите му оркестърът никога не е бил проучван.

"Едва миналата година беше завършено проучването за гвардейския оркестър за ролята му в музикалния и културен живот на нашата страна“, посочи Радев.

Целия разговор гледайте във видеото.

