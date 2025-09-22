История за новите разкрития за самия манифест на Независимостта.

Оригиналът на документа се пази в специално хранилище и при строг контрол и мерки за сигурност в Централния държавен архив.

Сканиране с нови технологии разкрива датата, на която е изготвен самият Манифест. Какво откриват учените?

Автор на тържествения вариант на манифеста е художник, чието име остава свързано с цялата културна история на страната ни.

"Харалампи Тачев в този момент е може би най-популярният и най-продуктивният художник. Той изготвя този тържествен вариант на манифеста за провъзгласяването на Независимостта по модела, по който са царските дарителски грамоти в епохата на Средновековието", коментира доц. д-р Михаил Груев, председател на Държавна агенция "Архиви".

Повече от век след написването на манифеста, историците и учените имат ново откритие за документа - благодарение на специално сканиране с висока резолюция.

"Ние знаехме, че той няма как да е подготвен за самия акт на провъзгласяването на Независимостта за 22 септември, 1908 година, но нямахме точна информация кога точно. Харалампи Тачев всъщност е инкрустирал датата в самия подпис на цар Фердинанд. И датата е именно 21 август, 1910 година", посочва доц. д-р Михаил Груев.

Безценните държавни документи като оригиналите на конституциите на България и Манифеста за обявяване на независимостта се съхраняват в специално хранилище - със стриктен контрол, ограничен достъп и постоянна температура и влажност.

"Tук имаме датата, 22 септември, 1908 година, имаме и ключови дати от българската история – 679 година, тогава така се е считало, че е датата на създаването на българската държава и датата на нейното възстановяване през 1878 г.", коментира доц. Груев.

В долната част са най-сложните за изработка елементи – восъчните печати на министрите.

