„Извоюваната българска независимост не е еднократен акт, отдалечен назад във времето“, обяви в пост във Фейсбук по случай Деня на независимостта съпредседателят на „Да, България“ и депутат от ПП-ДБ Ивайло Мирчев.

По традиция честванията за 22 септември започват от църквата „Свети 40 мъченици“ във Влико Търново, където през 1908 г. княз Фердинанд обявява България за независима държава.

През целия ден във Велико Търново тече празнична програма. Там отново се чете текстът на Манифеста и се освещават бойните знамена.

Ето и целия пост на Ивайло Мирчев:

„Извоюваната българска независимост не е еднократен акт, отдалечен назад във времето. Да, получили сме я в наследство, но тя не се подразбира и нямаме право да я пилеем. Ако искаме и ние да я оставим в наследство, ще трябва да се научим да я пазим и защитаваме всекидневно.

Къде да я намеря, че да я защитавам? – може да попитат по-практичните. За съжаление независимостта не е нещо за ядене или пиене, не е лесно и да я обясниш. В едно обаче съм сигурен – голямата ни национална независимост е невъзможна без по-малките всекидневни независимости.

Да имаме медии, които упорстват да търсят истината, вместо да публикуват опорки - това е независимост.

Народни представители, които мислят и действат за общественото добруване, а не за чужди интереси - и това е независимост.

Институции, които работят за всички, а не само за определени хора - това е независимост.

Ако искаме да запазим страната ни независима и за следващите поколения, трябва да се грижим за оцеляването на всяка от по-малките независимости, всеки ден, с каквото ни е по силите. За да я има и голямата независимост и да можем да я наречем наша“.

