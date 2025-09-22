„На паметния 22 септември преди 117 години България разкъсва мрежата от политически зависимости и официално и всепризнато започва да определя сама своята вътрешна и външна политика“, обяви председателят на БСП и вицепремиер Атанас Зафиров в поздравление по случай Деня на Независимостта.

Той подчерта, че този държавен акт е най-значимият в новата ни история, защото е логическият завършек на Съединението на Княжество България с Източна Румелия и на всички борби за национално освобождение.

„Без независимостта саможертвата на хилядите, оставили костите си в пантеона на родината, би била напразна. Това е нашият дълг – да градим държава, която е равноправен член в семейството на цивилизованите народи.

Нека този ден ни напомня, че свободата и независимостта не са даденост, а отговорност. Имаме нужда от единство и национален идеал, за да преодолеем изпитанията на времето. Вярвам, че българският дух и днес е способен да отстоява тази кауза“, заяви още Зафиров.

Честит празник! Да живее свободна и независима България!“

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK