„Днес не е просто почивен ден, а празник на силата и смелостта“, написа в пост във Фейсбук лидерът на „Има такъв народ“ (ИТН) Слави Трифонов по случай Деня на независимостта.

По традиция честванията за 22 септември започват от църквата „Свети 40 мъченици“, където през 1908 г. княз Фердинанд обявява България за независима държава.

През целия ден във Велико Търново тече празнична програма. Там отново се чете текстът на Манифеста и се освещават бойните знамена.

След това с празнично шествие гостите на града се отправят към историческия хълм „Царевец“, където с военен ритуал се издига националния трибагреник.

Ето и целия поздрав на Слави Трифонов:

„Уважаеми сънародници, честит празник!

Не знам дали всеки от нас може наистина да осъзнае колко смели и далновидни са били нашите предци и какви жертви са поели, за да можем ние днес – всяка сутрин – да се събуждаме свободни. България е истински свободна и независима държава благодарение на тях! Затова днес не е просто почивен ден, а празник на силата и смелостта.

Честит 22 септември!

Честит празник на независимостта!“

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK