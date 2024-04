Загадката около 2-годишния Емил от Франция, чийто останки бяха намерени от случаен минувач, след като близо 8 месеца остана в неизвестност, все още не е разгадана.

Момчето изчезна през юли 2023 г., докато беше на гости на баба си и дядо си в планинското село Льо Верне.

Само за кратко двамата възрастни го загубили от поглед. А когато поискали да го качат в колата си, него вече го нямало. Още в първите акции по издирването му повече от 800 служби за спешна помощ бяха мобилизирани в търсенето на детето.

На 31 март прокуратурата на Екс ан Прованс съобщи тъжната новина, че останките на 2-годишния Емил са открити. Ден по-рано жандармерията е била информирана, че край планинското село Льо Верне са намерени кости.

Според френския вестник Le Figaro костите са открити близо до селце на около километър по права линия от района, който е бил претърсван месеци по-рано.

Генетичният анализ, изготвен от френски следователи, разкрива категорично, че намерените кости са на Емил. Ще бъдат направени изледвания, както и нови претърсвания на мястото.

Случаят с изчезналото 2-годишно дете получи отзвук и емоционални реакции в много европейски държави.

Сега, по време на разследването, нови, страховити подробности тепърва излизат наяве. Една от тях поставя нови неясноти за полицията – защо липсват връзките от намерените обувки на малкото момче, съобщава френският телевизионен оператор BFM TV.

"Un côté du village est desservi par une pente douce et de l'autre côté une falaise. C'est par là qu'on a commencé. On a recherché intensément, on a rien trouvé" François Balique, Maire du Vernet pic.twitter.com/4s72oWQdln