Време е за „Да изчистим България заедно“ – най-мащабната доброволческа инициатива у нас. Фокусът на инициативата тази година е устойчивото потребление и отговорното управление на текстилни и модни отпадъци.

През изминалите години „Да изчистим България заедно“ успя да изгради трайна чувствителност в обществото по темите, свързани с опазването на околната среда.

Близо 3 400 000 доброволци са се включили в инициативата досега, а резултатите от техните усилия се усещат не само в по-чистата среда, но и в нагласите на хората.

Все повече граждани и организации предприемат ежедневно самостоятелни действия за по-устойчива и отговорна грижа към природата, давайки добър пример и оставяйки своята следа в отговорното отношение към природата. Всеки индивидуален или групов принос има значение и е силен знак за ангажираност към бъдещето на планетата.

Проследете с нас на живо деня на голямото чистене: