Служители на община Петрич се включиха в кампанията "Да изчистим България заедно" с почистване в района на граничен пункт "Кулата". 

Служители на община Петрич чистят в района на граничен пункт "Кулата" (ГАЛЕРИЯ)
От администрацията се включват за поредна година в кампанията с призив
Снимка: Мариета Димитрова
Снимка: Мариета Димитрова
Снимка: Мариета Димитрова
Снимка: Мариета Димитрова
Снимка: Мариета Димитрова
Снимка: Мариета Димитрова
Снимка: Мариета Димитрова
Чистене Кулата
Снимка: Мариета Димитрова

От администрацията се включват за поредна година в кампанията с призив всички да се отнасят отговорност към природата около нас и да не изхвърлят отпадъци на различни от регламентираните за това места. 

