Служители на община Петрич се включиха в кампанията "Да изчистим България заедно" с почистване в района на граничен пункт "Кулата".

Служители на община Петрич чистят в района на граничен пункт "Кулата" (ГАЛЕРИЯ) От администрацията се включват за поредна година в кампанията с призив Снимка: Мариета Димитрова

7 снимки Снимка: Мариета Димитрова

От администрацията се включват за поредна година в кампанията с призив всички да се отнасят отговорност към природата около нас и да не изхвърлят отпадъци на различни от регламентираните за това места.

