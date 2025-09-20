Служители на община Петрич чистят в района на граничен пункт "Кулата" (ГАЛЕРИЯ)

Служители на община Петрич се включиха в кампанията "Да изчистим България заедно" с почистване в района на граничен пункт "Кулата".
От администрацията се включват за поредна година в кампанията с призив всички да се отнасят отговорност към природата около нас и да не изхвърлят отпадъци на различни от регламентираните за това места.
