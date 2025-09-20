dalivali.bg
България

Областната администрация в Кюстендил се включи в кампанията “Да изчистим България заедно”

Че грижата за околната среда е обща кауза показаха майките от Областна управа, които бяха довели своите деца, за да почистят заедно района

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  15:36 ч. 20.09.2025 г.

За поредна година служителите на Областна администрация - Кюстендил се включиха активно в кампанията “Да изчистим България заедно”. С областния управител инж. Методи Чимев и неговия заместник Георги Джоглев те почистваха района около язовир Дренов дол. В акция там се включиха и служители от местната общинска администрация в Кюстендил.

НА ЖИВО: Да изчистим България заедно

Че грижата за околната среда е обща кауза показаха майките от Областна управа, които бяха довели своите деца, за да почистят заедно района. “С обща ангажираност и пример към подрастващите, можем да постигнем по-добър ефект и да вдъхновим повече млади хора да бъдат активни”, коментираха родителите.

В 14-тото издание на кампанията „Да изчистим България заедно“ се включиха стотици доброволци, както и кметските екипи на общините Кюстендил, Дупница, Сапарева баня, Рила, Бобов дол и Бобошево.

