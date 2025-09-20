Доброволци от Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ се включиха рано сутринта в кампанията „Да изчистим България заедно“ и събраха десетки килограми отпадъци от „Шофьорския плаж“ край Созопол – само за 10–15 минути.

По думите на участниците преобладават пластмасови бутилки и кенове, множество фасове, парчета стиропор и дребни фрагменти от пластмаса.

„Най-тревожно е, че има много микропластмаса – крехки, изсъхнали от слънцето парчета, които лесно се раздробяват и попадат в почвата и водите“, разказаха студентите.

Преподавателят проф. Климент Найданов от Лабораторията по морска екология в Созопол подчерта, че микрочастиците „лесно се разнасят по въздуха и могат да бъдат вдишвани“, което носи здравни рискове.

НА ЖИВО: Да изчистим България заедно

Той допълни, че когато пластмасата се разпадне до микронни размери, почистването става почти невъзможно.

Вижте още във видеото.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK