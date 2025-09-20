Как гардеробът ни влияе на околата среда? Mодният сектор е сред най-замърсяващите в света

Как гардеробът ни влияе на околата среда? Рядко си задаваме този въпрос, но модният сектор е сред най-замърсяващите в света - произвежда повече от 10% от световните емисии на въглероден диоксид, консумира милиарди литри вода, използва синтетични влакна, получени от петрол, и отделя милиони пластмасови микрочастици в моретата всеки път, когато перем.

Как се опитва да реши проблема Италия - меката на модата?

В Италия на мода е устойчивата мода, или тази която противодейства на отрицателното въздействие на бързата мода. Чрез редица мерки за намаляване на отпадъците в модния сектор, удължаване на жизнения цикъл на облеклото и насърчаване на рециклирането на тъкани се дава нов живот на изхвърлените дрехи, превръщайки ги в нови качествени продукти.

Кръговата икономика в производството на дрехи става основна за все повече дрехи с етикет за качество "Произведено в Италия."

Данните за текстилното производство на Европейската агенция за околната среда потвърждават негативната тенденция - купуваме все повече дрехи, които издържат все по-малко и които сменяме все по-често, в крайна сметка запушвайки сметищата на половината свят и замърсявайки екосистемите.

Между 2000 и 2020 г., световното производство на текстилни влакна е нарастнало от 58 на 109 милиона тона, а прогнозите казват, че ще достигне 145 милиона тона до 2030 г.

Днес на мода е връщането на вековната традиция на рециклиране на тъкани. В световен мащаб по-малко от 1% от употребяваните дрехи се рециклират за направата на нови дрехи. Рециклирането на дрехи всъщност е много сложен процес, особено в случай на дрехи, изработени от смес от естествени и синтетични влакна, които са много трудни за разделяне.

Ако системните решения на сложен проблем като замърсяването на модния сектор могат да произтичат само от регулиране на текстилното производство, индивидуалният избор също може да допринесе значително за насочването на шивашката промишленост към устойчивост. В крайна сметка, когато става въпрос за навици за пазаруване, потребителите имат последната дума.

Mодната индустрия се очертава като втората най-замърсяваща в света, веднага след тази на изкопаемите горива. Днес, в сравнение с преди двадесет години, една дреха се носи с 36% по-малко, преди да бъде изхвърлена, което води до 92 милиона тона текстилни отпадъци годишно, които ще достигнат 134 милиона тона до 2030 г., 85% от които без никаква възможност да бъдат рециклирани или повторно използвани.

Още по темата - чуйте във видеото.