Доброволци боядисваха и освежаваха коридорите и стаите на столичното основно училище „Найден Геров“.

С усмивка на лицето и с боя в ръка Владимир всяка година участва в кампанията:

„От 8 сутринта съм тук. Шпакловам, боядисвам. С колегите участваме всяка година в кампанията. Важен е примерът, да направим добро. Особено щом помагаме за децата - те са бъдещето.“

Освен да залягат над уроците, за 160-те възпитаници на училището директорът има още една кауза - да ги научи да помагат на тези в нужда.

И той и доброволците са категорични- училището утре ще е готово да посрещне децата.

Най-мащабната доброволческа инициатива у нас започна. За 14-и път каузата "Да изчистим България заедно" обединява хиляди хора, а тази година във фокуса ѝ е устойчивото потребление и отговорното управление на текстилни и модни отпадъци.

