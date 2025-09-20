Лицата на bTV с добрия пример: На „Алеко“ те обновиха пейки и пребоядисаха

От ранни зори екипът на bTV, заедно с едни от най-обичаните лица на телевизията, се включи активно в кампанията „Да изчистим България заедно“. Тази година инициативата отвежда доброволците на Витоша, при хижа „Алеко“, където наред с почистването се извършват и строително-ремонтни дейности – обновяване на пейки, пребоядисване и освежаване на пространството за туристите.

Сред участниците е и Ники Кънчев, водещ на „Стани богат“. „Голям поклон пред bTV, които за 14-а поредна година организират това. За мен е важно да оставим мястото по-добро, отколкото сме го заварили“, сподели той.

Водещата на bTV Новините Виктория Петрова и репортерът Алекс Донев също се включиха – този път не в студио, а с четка и боя в ръка.

„Природата сама оцветява пейзажа, а ние добавяме нашия щрих. Това е споделено преживяване, което ни прави по-отговорни“, каза Виктория Петрова.

Снимка: Ладислав Цветков

Акцентът на тазгодишното издание е върху рециклирането на текстилни отпадъци. Затова журналистите от bTV дадоха пример, като дариха свои стари дрехи в контейнерите за събиране. „Ненужното за мен може да бъде полезно за друг. Това е цивилизационен избор“, обясни Петрова.

Десетки доброволци – колеги, приятели и техните деца – се присъединиха към каузата на „Алеко“, превръщайки деня в празник на природата и солидарността.

