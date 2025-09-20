От Етнографски комплекс Златоград днес се включват в националната инициатива „Да изчистим България заедно“ с послание за устойчивост в атмосферата на стария пазар отпреди век.

Как старите дрехи могат да заживеят нов живот чрез пъстрите родопски черги, показаха днес жените на Златоград, по време на възстановката на един пазарен ден от преди век

Традицията за производството на пъстри черги в Родопите се пази и до днес. Парцалчетата, които се боядисват и се влагат в новите черги са от стари дрехи, които не се изхвърлят. А за това, че традицията тук датира от хилядолетия говорят и откритите антики в района.

„Всичко това, което ние в момента изхвърляме, може да бъде отново използвано. Не става въпрос да сме вехтошари, а става въпрос по най-добрия начин да използваме това нещо, което ни е дал Господ“, каза проф .Николай Овчаров.

